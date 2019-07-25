Московская рок-группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступит в Солигорске.

Многие солигорчане, посещавшие мероприятия празднования Дня города и Дня шахтера в августе 2018 года, несомненно запомнили яркую рок-группу «Gypsy Jack» из Москвы. Ребята выступали тогда на Центральной площади нашего города. И вот музыканты снова посетят столицу белорусских шахтеров. На этот раз с благотворительной миссией.

26 июля 2019 года в Солигорске состоится концерт этой рок-группы. «Gypsy Jack» опять порадуют любителей рок-музыки в центре города. Концерт пройдет на летней терассе Сквер «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» диско-паб «Ретро» (ул.Козлова, 41).



Заслуживает уважение то, что рок-музыканты проведут его бесплатно, но во время концерта будут собираться средства в помощь Никите Шалаеву.



Начало концерта — в 20.00. Приходите послушать музыку московских гостей и помочь нашему земляку.

