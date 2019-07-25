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Московская рок-группа «Gypsy Jack» с благотворительным концертом выступит в Солигорске.
26.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 июля 2019 19:23 5022
Московская рок-группа "Gypsy Jack" с благотворительным концертом выступит в Солигорске.
Многие солигорчане, посещавшие мероприятия празднования Дня города и Дня шахтера в августе 2018 года, несомненно запомнили яркую рок-группу «Gypsy Jack» из Москвы. Ребята выступали тогда на Центральной площади нашего города. И вот музыканты снова посетят столицу белорусских шахтеров. На этот раз с благотворительной миссией.
26 июля 2019 года в Солигорске состоится концерт этой рок-группы. «Gypsy Jack» опять порадуют любителей рок-музыки в центре города. Концерт пройдет на летней терассе Сквер «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» диско-паб «Ретро» (ул.Козлова, 41).
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 июля 2019 19:23 5022 Московская рок-группа "Gypsy Jack" с благотворительным...
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