Бывшая жена баскетболиста НБА призналась в его убийстве

Источник материала: Tut.by

Шерра Райт, бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта, призналась в его убийистве спустя девять лет, сообщает New York Post.



Reuters

Убийство Лоренцена было запланированным. Шерра Райт организовала его вместе с неким Биллом Тернером. Они познакомились в церкви, прихожанами которой оба были.

Целью Шерры были страховые выплаты в размере одного миллиона долларов. Она и Билл убили баскетболиста и спрятали его тело в соседнем лесу.

На доказательство вины Шерры Райт понадобилось девять лет. Когда стало очевидно, что ей не удастся избежать наказания, Райт согласилась пойти на сделку со следствием. Она была приговорена к 30 годам тюрьмы.

Лоренцен Райт выступал в НБА с 1996 по 2009 годы, проведя почти 800 матчей.