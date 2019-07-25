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Бывшая жена баскетболиста НБА призналась в его убийстве
Источник материала: Tut.by
Шерра Райт, бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта, призналась в его убийистве спустя девять лет,
Убийство Лоренцена было запланированным. Шерра Райт организовала его вместе с неким Биллом Тернером. Они познакомились в церкви, прихожанами которой оба были.
Целью Шерры были страховые выплаты в размере одного миллиона долларов. Она и Билл убили баскетболиста и спрятали его тело в соседнем лесу.
На доказательство вины Шерры Райт понадобилось девять лет. Когда стало очевидно, что ей не удастся избежать наказания, Райт согласилась пойти на сделку со следствием. Она была приговорена к 30 годам тюрьмы.
Лоренцен Райт выступал в НБА с 1996 по 2009 годы, проведя почти 800 матчей.
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Шерра Райт, бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта, призналась в его убийистве спустя девять лет, сообщает New York Post.
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