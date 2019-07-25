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Бывшая жена баскетболиста НБА призналась в его убийстве

26.07.2019 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шерра Райт, бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта, призналась в его убийистве спустя девять лет, сообщает New York Post.


Reuters

Убийство Лоренцена было запланированным. Шерра Райт организовала его вместе с неким Биллом Тернером. Они познакомились в церкви, прихожанами которой оба были.

Целью Шерры были страховые выплаты в размере одного миллиона долларов. Она и Билл убили баскетболиста и спрятали его тело в соседнем лесу.

На доказательство вины Шерры Райт понадобилось девять лет. Когда стало очевидно, что ей не удастся избежать наказания, Райт согласилась пойти на сделку со следствием. Она была приговорена к 30 годам тюрьмы.

Лоренцен Райт выступал в НБА с 1996 по 2009 годы, проведя почти 800 матчей.

 
 
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Шерра Райт, бывшая жена баскетболиста Лоренцена Райта, призналась в его убийистве спустя девять лет, сообщает New York Post.
 
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