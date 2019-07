«Работодатели плачут от нехватки кадров». Что сейчас происходит на рынке труда и какие прогнозы

Источник материала: Tut.by

«Рынок труда — это лакмусовая бумажка того, что происходит в стране и в мире», — считает эксперт Ольга Надточаева. На белорусском рынке труда сейчас происходит немало интересного и порой противоречивого. Предприятия, к примеру, седьмой месяц подряд увольняют больше людей, чем берут на работу. При этом число вакансий, по данным служб занятости, постоянно растет и ставит рекорд за рекордом . В стране увеличивается нехватка рабочих, и в борьбу за наши кадры включились другие страны. Власти пытаются сдержать отток кадров за границу повышением зарплат — тем же медикам и строителям . Но потом снова понижают оплату — вспоминают о производительности труда.

FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами о том, что сейчас происходит с вакансиями, нанимателями, кандидатами и заработками.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продажи, IT, работа с персоналом. Какие специалисты нужны нанимателям?

Количество вакансий в республиканской базе бьет рекорды чуть ли не каждый день, недавно их число перевалило за 95 тысяч. «Во-первых, наша экономика пусть медленно, но растет. Поэтому неудивительно, что появляются новые вакансии, — говорит Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. — Во-вторых, параллельно стареет население, и количество претендентов на эти свободные места уменьшается. А в-третьих, нельзя списывать со счетов то, что набор вакансий в этой базе все равно довольно специфический. В большинстве случаев это низкоквалифицированный труд».

По данным РАБОТА.TUT.BY, во втором квартале года по сравнению с первым количество вакансий увеличилось на 18,2%. Каждый день на сайте было доступно в среднем более 25 тысяч вакансий. Заметнее всего прибавилось предложений от нанимателей для рабочего персонала, строителей, а также специалистов, которые заняты туризмом.

— С наступлением лета и улучшением погодных условий открываются новые строительные объекты, дополнительные сезонные точки питания и продаж — это требует притока новых работников. В кафе и ресторанах зачастую работают студенты, многие иногородние из них, если рассматривать Минск, уезжают на каникулы домой, а значит, и в HoReCa летом появляется больше вакансий, — комментирует Анна Шагун, руководитель PR-проектов РАБОТА.TUT.BY.



По данным РАБОТА.TUT.BY

На первом месте по количеству вакансий традиционно находятся продажи — 27,6% от общего числа. Получается, примерно каждая четвертая вакансия как раз в продажах. На втором месте — информационные технологии, интернет, телеком. Таких вакансий 12,4%. Ненамного отстал рабочий персонал — 12,2%.

Кадровые и консалтинговые агентства отмечают, что и у них велик спрос на продажников и айтишников. Но есть и другие тенденции. Одна из них — это востребованность специалистов по персоналу, причем как на стартовых позициях, так и на уровне HR-директоров.

— Года четыре у нас не было вакансий HR-ов вообще. Это было своеобразным индикатором того, что у нас очень плохой рынок труда, в компаниях нет наборов. Но раз HR-ы нужны, значит, есть работа с сотрудниками и планируются расширения. Обычно первое, для чего требуются HR-специалисты, — это поднять рекрутинг, — объясняет Светлана Коростелева, директор кадрового агентства «Квадрат».

Помимо HR-ов спрос есть на юристов, инженеров, маркетологов.

— Если говорить о юристах, то обычно они бывали востребованы крайне редко. Возможно, это говорит о том, что у компаний появилось больше договорной работы с заказчиками, поставщиками, другими контрагентами, — комментирует Светлана Коростелева. — Традиционно последние несколько лет были очень востребованы все специалисты инженерного профиля, причем со знанием английского языка и с опытом или хотя бы желанием заниматься продажами в сегменте B2B. Если говорить о сферах, то это может быть машиностроение, приборостроение, химическая промышленность. Отмечу, что сейчас знание иностранного языка, в первую очередь английского, для таких специалистов очень важно, чтобы можно было читать техническую литературу и общаться с клиентами.

Если говорить о маркетологах, то здесь, констатирует Светлана Коростелева, в первую очередь востребовано все, что связано с диджитал-продвижением.

— Причем в разных сегментах: социальные сети, видео, аудио, работа с блогерами, дизайн-контент и так далее, — перечисляет эксперт. — С одной стороны, на таких специалистов сейчас невероятный спрос, а с другой, такое же большое предложение. Но так как профессия, на первый взгляд, легко осваивается, то 90% — это люди, которые пытаются что-то сделать, но зачастую не могут. В итоге дело заканчивается сливами бюджетов компаний. Безусловно, профессия новая, поэтому пока у специалистов недостаточно опыта и квалификации. Но за этой сферой большое будущее.

А вот в IT сейчас повышенный спрос на специалистов по продажам услуг компаний, которые занимаются разработкой.

— У меня есть ощущение, что наши IT-компании выполнили большую часть полученных ими ранее контрактов и сейчас ищут новые, причем поинтереснее и подороже, — говорит Светлана Коростелева. — Для специалистов по продажам в IT главные требование — это активное использование английского языка, опыт работы с B2B на международном уровне, готовность ездить в заграничные командировки, участвовать в конференциях. Таких специалистов очень мало, но они ценятся. Кстати, некоторые бизнес-школы сейчас стали готовить специалистов именно с таким уклоном.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Почему в стране не хватает медиков и строителей и можно ли что-нибудь с этим сделать?

Продажники и айтишники — не единственные, для кого всегда найдется свободная вакансия. В республиканской базе уже не один месяц в пятерку самых востребованных специалистов входят медики. На 25 июля там числились 3398 вакансий для врачей и 3396 — для медсестер. В Белорусском профсоюзе работников здравоохранения отмечают, что нехватка кадров связана в первую очередь с одной из основных проблем в сфере — низкими зарплатами.

— В первом полугодии мы отмечаем рост среднемесячной зарплаты, который составил 8,7% по отношению к показателю среднемесячной зарплаты за 2018 год. За шесть месяцев 2019-го у врачей она составила 1 335,5 рубля, у специалистов со средним медицинским образованием — 822,1 рубля (суммы указаны до уплаты налогов. — Прим. ред.), — приводит цифры председатель профсоюза Роберт Часнойть. — Но здесь важно учитывать, что порядка 80% медицинских работников работает больше чем на ставку. Средний коэффициент совместительства у врачей составляет 1,36. То есть средняя зарплата врачей за одну ставку будет на 36% ниже (982 рубля). И это не совсем правильно. Получается, что у врача нет выбора: получать высокую зарплату врачу можно, только работая сверх того количества часов, которое установлено законодательно. И не стоит забывать, что работа в медицинской сфере очень напряженная и физически, и психологически.

Из-за того, что в здравоохранении не хватает кадров, на работающих специалистов возрастает нагрузка.

— Коэффициент совместительства врачей 1,36 исчислен в среднем на всех работников, — продолжает Роберт Часнойть. — Если учесть, что часть врачей работает на одну ставку, исключить дни отпуска, нахождения на курсах повышения квалификации и временной нетрудоспособности, данный показатель значительно возрастает. Следовательно, часть врачей выполняют нагрузку более чем на 1,5 ставки, а в некоторых случаях — до двух ставок, то есть превышают 900 часов в год, определенных законодательством. И это вынужденная мера, так как имеющимся количеством врачей по-другому организовать круглосуточное оказание медицинской помощи сегодня невозможно. Особенно остро вопрос стоит по врачам-хирургам и врачам-анестезиологам-реаниматологам, а также в сельской местности и районных центрах.

В профсоюзе работников здравоохранения отмечают, что вопросы вызывает и справедливость системы начисления зарплаты по отношению к объему работы.

— Например, условно, по норме врач должен принять 20 человек в свой рабочий день, но к нему на прием пришло 40. Он оказал всем помощь, но на его заработной плате это не отразилось, — поясняет Роберт Часнойть. — Министерством здравоохранения с нашим участием разработан механизм, который, мы надеемся, позволит сделать систему оплаты труда в отрасли более справедливой. В нем учтены и объем выполненной работы, и количество фактически отработанного времени. Этот механизм заложен в нормативные документы по заработной плате в здравоохранении, которые вступят в силу 1 января 2020 года.

Не хватает в стране и строителей. Например, в республиканской базе на 25 июля для каменщиков было 1603 вакансии, для плотников — 1335, для штукатуров — 1111, для маляров — 971. В прошлом году на проблемы в отрасли обратил внимание Александр Лукашенко. По словам президента, за последние пять лет за границу уехало более 50 тысяч рабочих. Чтобы удержать специалистов, с нового года в строительной отрасли увеличили размер человеко-часа, но в конце июля его снова снизили , чтобы стимулировать рост производительности труда.

— Из актуальных проблем главной остается нехватка квалифицированных кадров — мастеров, прорабов, каменщиков, сварщиков, штукатуров, бетонщиков, электромонтажников. В большей степени эти проблемы характерны для небольших городов, — говорит Николай Бунас, председатель республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Чтобы молодые работники оставались на местах, для них разработали дополнительные социальные гарантии. Организации могут применять их, исходя из своих финансовых возможностей.

— Где-то это обеспечение арендным жильем, где-то возмещение за счет средств организаций частичной или полной платы за проживание в общежитиях, где-то выдача беспроцентных ссуд на покупку и строительство жилья, частичная или полная компенсация стоимости питания и путевок на оздоровление работников в санаториях и так далее, — рассказывает Николай Бунас. — В целом в этом году в отрасли сохраняются положительные тенденции, наметившиеся в 2018 году. Сегодня мы наблюдаем постепенный рост доли строительства в структуре ВВП, который по итогам января-мая 2019 года составил 5,2% и увеличился на 0,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Очень низкая активность». Кто сейчас ищет работу?

Как рассказывают в РАБОТА.TUT.BY, во втором квартале по сравнению с первым общее количество резюме сократилось на 1,9%.

— Здесь также все закономерно и связано с сезонностью. Пока наниматели ищут сотрудников и публикуют новые вакансии на нашем ресурсе, многие соискатели в летний период предпочитают отдыхать и откладывают поиск работы «до лучших времен», — поясняет Анна Шагун

Примерно каждое пятое резюме на РАБОТА.TUT.BY принадлежит студенту или молодому специалисту — 22,2% от общего количества. Также работу активно ищут специалисты в сфере продаж (15,8%), транспорта и логистики (7%), производства (6,7%). В целом из-за уменьшившегося количества соискателей снизилась и конкуренция. Если в первом квартале на одну вакансию приходилось 7,9 резюме, то во втором — 6,6 резюме.

— В целом же конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от опыта работы соискателя и профессиональной области, — Такую конкуренцию можно считать в пределах нормы, — говорит Анна Шагун. — Сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам. Во втором квартале на 1 вакансию приходилось 25,8 резюме от таких соискателей. Однако и здесь мы видим снижение конкуренции по сравнению с 1-м кварталом 2019 года, когда на одну вакансию приходилось 31,8 резюме. Так что, если у вас нет опыта работы и вы только начинаете свой трудовой и карьерный путь, используйте все возможности для поиска хорошей работы, в том числе учитывайте и сезонность. Летний период может стать отличной возможностью для трудоустройств.



По данным РАБОТА.TUT.BY

О снижении активности соискателей говорят и другие специалисты.

— Наши клиенты отмечают, что в последние месяцы наблюдается очень низкая активность соискателей, — говорит Ольга Надточаева, руководитель исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы «Здесь и Сейчас». — В какой-то степени это связано с тем, что лето — традиционно отпускной период, и кандидатов количественно становится меньше. Но, кроме этого, ситуация сейчас стабильная, нет серьезных потрясений, массовых увольнений. Поэтому на рынке в принципе мало кандидатов, которые находятся в активном поиске работы.

Кандидаты хотят «среднюю по Белстату». Что происходит с зарплатами?

Выйти на «заветную» 1000 рублей (но до выплаты налогов) тем временем удалось , и чиновники взялись за организации со средними заработками ниже 400 рублей. Но при этом не получается сдержать рост числа предприятий, на которых возникают проблемы с выплатой зарплат. А на какие зарплаты сейчас рассчитывают соискатели?

— Многие ищут не столько работу, сколько более выгодные финансовые условия по зарплате. Уже имея место работы, кандидаты откликаются на те вакансии, где предлагают более высокий уровень дохода, — комментирует Ольга Надточаева. — Как показало проведенное консалтинговой группой «Здесь и Сейчас» исследование рынка труда и заработных плат, компании осторожно закладывали рост зарплат на этот год, в пределах 5−15% и с комментариями, что все будет зависеть от финансового состояния компании и показателей производительности труда. В планах на 2019 год компании были больше ориентированы на то, чтобы выстраивать мотивацию сотрудников с помощью увеличения размера регулярных и нерегулярных премий. Невозможно повысить количественные и качественные результаты труда, не мотивируя людей. Поэтому планы были именно по увеличению премиальной, а не окладной части, чтобы сотрудники имели возможность получить достойное вознаграждение по результатам своего труда.

При этом, констатирует Ольга Надточаева, зарплатные ожидания работников очень часто расходятся с реальностью.

— В последнее время органы статистики отмечают высокий уровень средней зарплаты в Минске — около 1500 рублей. Но такая высокая средняя зарплата получается в основном за счет небольшой прослойки специалистов, которые действительно зарабатывают в диапазоне выше среднего. Традиционно это IT-сектор, руководители разного уровня, — рассказывает Ольга Надточаева. — А большинство работников — это персонал с уровнем дохода до 1000 рублей. Отсюда берется недопонимание. Рынок кандидатов воспринимает данные о средней зарплате как посыл «везде растет зарплата», в то время как в реальности ее имеет только определенная категория специалистов. Поэтому кандидаты, ориентируясь на статистику и рост стоимости жизни, выходят на рынок с желаемым уровнем дохода в 1000—1500 рублей, в то время как наниматели, опираясь на производительность и экономическую активность рынка, далеко не всегда могут такие зарплаты предложить. Но кандидаты видят свою правду, и поэтому срок закрытия вакансии может увеличиваться. Эта тенденция очень ярко выражена в последние годы.

Как сообщает РАБОТА.TUT.BY, медианное предложение зарплаты для специалистов по продажам с опытом работы 1−3 года составило от 1200 рублей, руководителей отдела продаж с таким же опытом — от 1500 рублей. Медиана для продавцов-кассиров без опыта работы — от 600 рублей, с опытом в 1−3 года — от 650 рублей. Такие же зарплаты предлагают и операторам call-центров. Для продавца-консультанта медианное предложение чуть выше — от 650 рублей для работников без опыта, от 700 рублей с опытом 1−3 года. Официантам и барменам предлагают зарплаты от 650 рублей, поварам — от 800 рублей, шеф-поварам — от 1500 рублей. Медианная зарплата копирайтера без опыта работы — от 700 рублей, аккаунт-менеджера — от 900 рублей, SMM-специалиста — от 550 рублей. Маркетологу-аналитику с опытом работы 1−3 года предлагают от 1200 рублей. Медианная зарплата — величина, которая показывает, что половина работодателей предлагает заработные платы больше данной величины, а другая половина — меньше.

К слову, за большими зарплатами белорусы нередко переходят в IT. Как показал опрос РАБОТА.TUT.BY, примерно 30% пришли в эту сферу ради заработка. При этом три четверти опрошенных считают, что рекордные зарплаты в этой области — это миф. Вдобавок и попасть в это сферу не так легко, как может показаться.

— В IT достаточно сложно перейти кандидатам старше 30 лет, специализированные курсы здесь тоже не сильно помогут. — поясняет Ольга Надточаева. — Сектор IT у нас молодой, и туда не очень охотно берут возрастных, по его меркам, специалистов. У меня есть пример, когда человек, имея технический бэкграунд, интерес в сфере IT и опыт работы в другой области, очень долго искал работу и в конечном итоге так ее и не нашел. Ему было около 45 лет, а команды в основном молодые, и не все хотят видеть рядом с собой коллегу на 10−15 лет старше. То есть проблема не столько в навыках, сколько в социальных характеристиках.

А Светлана Коростелева обращает внимание еще на одну тенденцию — уменьшение количества серых зарплат.

— Раньше многие компании платили фиксированный оклад по штатному расписанию и премиальную часть в зависимости от достижений, а все остальное давали в конверте. Сейчас все предпочитают платить и получать официальную зарплату. На мой взгляд, это связано в том числе с вопросами пенсий, — считает Светлана Коростелева. — Недавно я общалась с компанией, где был достаточно большой штат продавцов. Там разработали абсолютно официальную систему оплаты труда, где все полностью зависит от объема продаж, а оклада нет вообще. При этом если человек за месяц заработал, скажем, две тысячи долларов, ему эти две тысячи выплатят официально, заплатив все налоги. Эта ситуация тоже достаточно нова для рынка.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Рынок труда задыхается от недостатка кандидатов». Что ждет его в ближайшем будущем?

— Рынок труда — это лакмусовая бумажка того, что происходит в стране и в мире. Если у наших соседей, в мировом пространстве не будет серьезных экономических или политических потрясений, то, думаю, ближайший год рынок будет находиться в том же режиме, в котором он находится сейчас, — говорит Ольга Надточаева. — Большого количества активных кандидатов не будет, и компании почувствуют усиление конкуренции за персонал и при формировании вакансий должны будут ориентироваться на зарплатные ожидания соискателей, иначе будет высоким риск, что срок закрытия вакансии будет долгим. Рост зарплат тоже будет, но на каком уровне, пока сказать трудно. Посмотрим в октябре. На мой взгляд, те специалисты, которые сейчас в тренде, останутся в тренде. А тяжелее всего будет найти работу руководителям разного уровня, особенно тем, кто ориентируется на зарплату выше среднего. Компании сейчас активно проводят различные мероприятия для того, чтобы удерживать сильных сотрудников и не позволять им просто так выходить на рынок.

Эксперты говорят, что избавиться от нехватки специалистов будет непросто.

— Рынок труда задыхается от недостатка квалифицированных кандидатов, их как будто не существует. Наши работодатели просто плачут, — признается Светлана Коростелева. — Одни в годы кризиса сменили сферу деятельности и в результате потеряли квалификацию как специалисты высокого класса. Когда теперь они присылают резюме, где написано, что четыре года назад они что-то продавали или производили, этого уже недостаточно. Есть и те, кто все эти годы оставался в профессии. Но они нередко вовлечены в свою компанию и не хотят менять работу. В результате работодатели буквально хором говорят о том, что на рынке нет кандидатов. Но хотелось бы отметить, что нормальный работодатель, который готов платить адекватную зарплату, найдет себе подходящего кандидата в 100% случаев.