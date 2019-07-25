Лучших работников торговли наградили в Несвиже

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В эту пятницу в Несвижском райисполкоме состоялось вручение наград лучшим работников торговой отрасли, приуроченное к профессиональному празднику — Дню работников торговли.

«Виновниц» торжества поздравил председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский, который поблагодарил их за добросовестное отношение к своим обязанностям и профессионализм, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

В этот день Почетной грамотой Несвижского райисполкома была награждена заведующий торговым центром «Саска Липка» ОАО «Несвижский райагросервис» Ольга Кондратенко. Благодарностью председателя Несвижского райисполкома отмечены продавец ЧТУП «Сладов» Тамара Юхо и кондитер ЧТУП «Приятного аппетита» Татьяна Гатило. Благодарственные письма председателя Несвижского райисполкома были вручены продавцу кафе «Нестерка» КТУП «Магазин № 3 г. Несвижа» Елене Жданович, заведующему магазином ОДО «Новое место» Татьяне Мойсейчик и продавцу ЧТУП «Праженик» Оксане Федкевич.





С грядущим Днём работников торговли кондитера ЧТУП «Приятного аппетита» Татьяну Гатило поздравил председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский

“НН”.