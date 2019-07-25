Отменены ограничения на купание детей в 11-м городке и на Рудне

Источник материала: Слуцк Город





ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о принятии решения по снятию ограничения купания детей в реке Случь на пляже в 11-м городке по ул. Социалистическая и в водохранилище «Руднянское» вблизи д. Рудня.

В ходе мониторинга санитарного состояния и содержания зон рекреации Слуцкого района, проводимого с отбором проб, обнаружено соответствие исследованных образцов воды реки Случь и водохранилища «Руднянское» требованиям Санитарных норм и правил по микробиологическому показателю.

Главным государственным санитарным врачом Слуцкого района вынесено Решение о снятии ограничения купания детей в указанных водоемах с 24 июля.