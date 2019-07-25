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Отменены ограничения на купание детей в 11-м городке и на Рудне
26.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о принятии решения по снятию ограничения купания детей в реке Случь на пляже в 11-м городке по ул. Социалистическая и в водохранилище «Руднянское» вблизи д. Рудня.
Главным государственным санитарным врачом Слуцкого района вынесено Решение о снятии ограничения купания детей в указанных водоемах с 24 июля.
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ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует о принятии решения по снятию ограничения купания детей в реке Случь на пляже в 11-м городке по ул....
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