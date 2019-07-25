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Минобороны предупредило о движении военных колонн на дорогах четырех областей 26-27 июля

26.07.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Колонны военной техники будут передвигаться по дорогам четырех областей 26-27 июля после завершения контрольных занятий с ракетчиками. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

Минобороны предупредило о движении военных колонн на дорогах четырех областей 26-27 июля

Во время контрольных занятий на полигоне Гожский боевые расчеты из состава 336-й реактивной артиллерийской бригады и 465-й ракетной бригады показали высокий уровень профессиональной подготовки. Все назначенные цели условного противника были уничтожены. "Ракетчики еще раз на практике продемонстрировали свою готовность выполнять задачи в любых условиях", - отметили в Минобороны.

"По завершению контрольных занятий 26 июля на дорогах Гродненской и Брестской областей, а 27 июля на дорогах Брестской, Минской и Могилевской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники в пункты постоянной дислокации", - проинформировали в ведомстве.

 
 
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  Колонны военной техники будут передвигаться по дорогам четырех областей 26-27 июля после завершения контрольных занятий с ракетчиками. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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