Штраф за незаконную рекламу - от двадцати до ста базовых величин для юрлица

Источник материала: Виртуальный Брест

Объявления, размещенные в неустановленных местах – проблема многих крупных населенных пунктов, в том числе и города Бреста. Практически в каждом микрорайоне, в наиболее посещаемых и людных местах города можно увидеть плакаты, листовки и прочую рекламу, хаотично размещенную на стенах зданий, столбах, иных объектах инфраструктуры, которые могут попасть на глаза человеку в оживленном месте.





Зачастую нерадивый рекламодатель в стремлении получить скорейшую и максимальную выгоду не задумывается над тем, кто и каким образом будет приводить в порядок эстетически неприглядную после расклейки часть фасада здания или иного испорченного рекламой места. А ведь очистка от объявлений требует значительных усилий, средств и времени, при этом нередко повреждения фасадов, заборов после расклейки устранимы только путем покраски поврежденного участка.

Так в очередной раз в прошедшие выходные уличные столбы и иные неприспособленные для информационных объявлений места центра города (бульвар Космонавтов и прилегающие кварталы) буквально пестрили от ярких призывов парикмахерской «Милана» о готовности купить у горожан волосы.





Для справки: Согласно ст.21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях расклейка рекламных материалов в не предназначенных для этого местах влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин.