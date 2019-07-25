Чиновники забрали в приют ребенка, с которым мать на 15 часов закрылась в машине

Источник материала: Виртуальный Брест

Cуд только 6 августа определит, с кем из родителей будет жить ребенок.





- Я думала, такое только на российском телевидении бывает! - восклицает в телефонную трубку сотрудница в коридоре администрации Московского района Бреста.

Об этом конфликте гудит полгорода . В администрацию около 12.30 26 июля привезли молодых супругов, которых ждет суд о расторжении брака, и 4-летнего Декстера. Мальчик провел ночь в закрытой машине с российскими номерами с матерью Еленой. Его отец Влад все это время пытался уговорить супругу выпустить ребенка. Дело сдвинулось с мертвой точки только утром 26 июля, когда во двор дома приехали сотрудники органов опеки. Начальник отдела образования, спорта и туризма Московского района Виталий Щерба убедил мать сесть за стол переговоров.

- Привезли их всех сюда, сидят в кабинете, договариваются. Но ребенок сидел в машине 15 часов! - шушукаются работники возле лифта.

Конфликт в семье Влада и Елены назрел давно, говорят родственники семьи. Супруги около двух лет назад решили разойтись, но жили под одной крышей.

- У внука задержка психического развития, отец все это время занимался его лечением. Мы только-только достигли прогресса: ребенок заговорил, стал общаться с другими детьми... Ох, это катастрофа, - вздыхает бабушка мальчика Наталья.

Она ждет разрешения конфликта под дверью кабинета, где заседают супруги и представители отдела образования. За дверью шумно, слышится разговор на повышенных тонах.

- А где Дексик? Можно на него хоть глянуть? - интересуется бабушка у всякого, кто выходит из кабинета.

- Он с сотрудницей опеки. Покушал, играет. Все хорошо, не переживайте, - терпеливо и дружелюбно отвечают ей.

РЕБЕНКА ЗАБРАЛИ В ПРИЮТ ДО СУДА

Кроме бабушки, еще одной родственницы ребенка и россиянина, с которым приехала Елена, посторонних на этаже нет. Сотрудник милиции следит за тем, чтобы к кабинету никто не подходил, и просит пересесть на дальнюю скамейку - чтобы не подслушивали? В темном коридоре висит напряженная тишина.

Россиянина, по словам свидетелей, оштрафовали за хулиганство.

- Он протащил Влада на капоте, прыснул в лицо перцовым баллончиком, - говорят.

- Пока родители разговаривают, ни к какому решению прийти не могут, - делится новостями с той стороны еще одна представительница администрации.

Звучат фразы "созваниваются с Минском", "в интересах ребенка", "могут забрать в приют до суда". Бракоразводный процесс назначен на 6 августа. Суд должен решить, с кем из родителей останется Декстер.

О Владе, отце мальчика, известно, что он работает в частной компании на должности, связанной с оформлением документов и программированием. Елена представляется как фотохудожник.

- Куда он пошел? Откуда я знаю, куда он может сейчас деться! Куда он уходит? - из переговорного кабинета выходит стройная девушка и поднимает шум.

- Елена, он идет в туалет в сопровождении сотрудника милиции.

- А где ребенок? Я хочу удостовериться, что с ним все в порядке! - требует женщина. Она на взводе, но с ней общаются подчеркнуто вежливо. После пятиминутного перерыва все снова исчезают за дверями.

Временный выход из тупиковой ситуации удалось найти только спустя 2,5 часа. Все это время Влад пытался доказать, что он хороший отец, а Елена - что она не менее заботливая мать. И оба супруга боялись, что другой увезет ребенка. Мать мальчика вышла из кабинета заплаканная, Влад - с бессильныи негодованием.

- Она говорит, что хорошая мать, и ей верят! - разводит руками молодой отец и в очередной раз рассказывает, как 4 года заботился о сыне. И объясняет, почему не подавал на развод раньше: боялся, что ребенка до 3-х лет суд однозначно оставит жить с матерью, а та его увезет в Россию.

- До суда ребенок будет находиться в приюте, - поставил точку в споре Виталий Щерба, начальник отдела образования администрации Московского района Бреста.