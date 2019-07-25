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В брестской школе № 20 открылась обновленная спортивная площадка

26.07.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественное открытие реконструированной спортивной площадки прошло 26 июля 2019 года на стадионе ГУО «Средняя школа № 20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева». Площадка для мини футбола сделана за месяц. Этот подарок для учащихся и педагогического коллектива школы подарила Ассоциация «Белорусская федерация футбола», которая предоставила и провела работы по установке футбольного покрытия и ограждения спортивной площадки.

В брестской школе № 20 открылась обновленная спортивная площадка

Почётное право разрезать красную ленту было предоставлено главе администрации Ленинского района г.Бреста, депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентину Милошевскому, депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председателю Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимиру Базанову и Ирине Никифоровец, директору средней школа № 20 г.Бреста имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева.

В брестской школе № 20 открылась обновленная спортивная площадка

В школе сильны спортивные традиции. Учащиеся ежегодно становятся победителями и призерами районных и городских соревнованиях по футболу, баскетболу, настольному теннису и другим видам спорта. Средняя школа №20 - участник республиканского проекта «Школа – территория здоровья».

Перед футбольным матчем на обновленном поле между командами школы первый символический удар по мячу сделал Дмитрий Мозолевский, выпускник школы №20, один из лучших игроков, нападающий команды «Динамо – Брест», тренер, мастер спорта международного класса.

 
Теги: Брест
 
 
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  Торжественное открытие реконструированной спортивной площадки прошло 26 июля 2019 года на стадионе ГУО «Средняя школа № 20 г.Бреста имени Героя Советского Союза...
 
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