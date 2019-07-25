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Пропал Полищук Вячеслав, проживающий в г.п. Ружаны
26.07.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропал Полищук Вячеслав Владимирович (1992 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г.п. Ружаны, пер. Красноармейский, д. 5А.
Может передвигаться на попутках. Инвалид второй группы по психическому здоровью! Умеренная умственная отсталость/
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Пропал Полищук Вячеслав Владимирович (1992 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г.п. Ружаны, пер. Красноармейский, д. 5А. 23.07.2019 около 23:00 вышел из дома в...
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