Пропал Полищук Вячеслав, проживающий в г.п. Ружаны

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропал Полищук Вячеслав Владимирович (1992 г.р.), проживающий по адресу: Брестская обл., г.п. Ружаны, пер. Красноармейский, д. 5А.







23.07.2019 около 23:00 вышел из дома в неизвестном направлении и пропал . До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Может передвигаться на попутках. Инвалид второй группы по психическому здоровью! Умеренная умственная отсталость/