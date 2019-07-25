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В Бресте чествовали участников II Европейских игр-2019

26.07.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В облисполкоме чествовали участников II Европейских игр-2019. В составе сборной команды Республики Беларусь было 23 спортсмена из Брестской области, 11 из них завоевали медали. Всего в копилке брестчан 15 медалей (3 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых). Медали высшей пробы завоевали для страны девушки-легкоатлетки Эльвира Герман и Татьяна Холодович, а также акробатка Ольга Мельник.

В Бресте чествовали участников II Европейских игр-2019

– II Европейские игры, которые совсем недавно принимала Беларусь, являются серьезными масштабными соревнованиями, – отметил председатель облисполкома Анатолий Лис. – Их по-разному оценивают в мире, но Игры стали хорошей традицией, которая должна продолжаться. Особенно приятно, что в составе сборной нашей страны, которая завоевала 69 медалей, были и наши земляки, за них мы очень переживали и болели. Ваш пример успехов в спорте высоких достижений является достойным примером для молодежи. Спортивные объекты Брестчины сегодня принимают соревнования различного уровня, но особенно радует, что они востребованы населением, в чем есть немалая заслуга именитых спортсменов.

В Бресте чествовали участников II Европейских игр-2019

На встрече также поднимались волнующие спортсменов и тренеров вопросы, обсуждались перспективы развития материальной базы региона. От лица участников представителей власти за поддержку поблагодарила мастер спорта Республики Беларусь международного класса по легкой атлетике в беге 100 метров с барьерами, золотой и серебряный призер Европейских игр Эльвира Герман. К слову, в этом году молодой спортсменке присвоено звание «Человек года Брестчины».

В Бресте чествовали участников II Европейских игр-2019

Анатолий Лис поблагодарил спортсменов за высокие результаты на Европейских играх и вложенный в них труд, а также пожелал не останавливаться на достигнутом. Спортсмены награждены грамотами и сувенирами, а после официальной части для участников встречи была организована экскурсия по значимым объектам областного центра, в том числе возведенных к тысячелетию города.

В Бресте чествовали участников II Европейских игр-2019

 
 
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  В облисполкоме чествовали участников II Европейских игр-2019. В составе сборной команды Республики Беларусь было 23 спортсмена из Брестской области, 11 из них...
 
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