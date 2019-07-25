При пожаре в аг. Олтуш Малоритского района погиб мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 25.07.2019 до 6-00 26.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. 1 человек погиб. 1 человек травмирован. Огнем повреждено 3 строения.





25.07.2019 г., 16-38. В д. Молотковичи Пинского района на ул. Кирова произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем гр-ке 1968 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Причина пожара устанавливается.

25.07.2019 г., 18-55. В Столинский РОЧС из УЗ «Столинская ЦРБ» поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение с термическими ожогами пенсионера 1943 г.р., проживающего в г. Давид-Городок. Ожоги получены в результате загорания одежды на пострадавшем. Подразделения МЧС не привлекались. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего. По факту проводится проверка.

26.07.2019 г., 01-36. В аг. Олтуш Малоритского района на ул. Советской произошел пожар в блочном, обложенном кирпичом жилом доме, принадлежащем гр-ке 1970 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество. В огне погиб муж хозяйки дома, 1966 г.р. Причина пожара устанавливается.

26.07.2019 г., 02-57. В д. Хотыничи Ганцевичского района на ул. Раздяловичской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1958 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.