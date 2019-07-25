Торжественные мероприятия состоялись 25 июля в Бресте в честь Дня пожарной службы

Источник материала: Виртуальный Брест

166-летие пожарной службы город Брест встретил принятием вновь прибывших на службу пожарных-спасателей и масштабным мероприятием в городском парке.





25 июля в городе Бресте прошла торжественная присяга на территории пожарной аварийно-спасательной части №3. Вновь прибывшие на службу спасатели произнесли слова торжественной клятвы верности выбранному делу. Присягу принимал начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям полковник внутренней службы Виталий Кулинич. После торжественной части Виталий Григорьевич поздравил спасателей и пожелал, как это давно заведено у пожарных, “сухих рукавов”.





Но на этом празднование Дня пожарной службы не закончилось. В городском парке для жителей города Бреста спасатели устроили самый настоящий праздник. Состоялся концерт с церемонией награждения лучших работников ГОЧС. Для участников мероприятия были организованы демонстрация аварийно-спасательной техники, боевой работы спасателей, и, конечно же, "водная феерия".