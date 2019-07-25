Жители Тельм-2 вынуждены были вызывать скорую и газовиков: причина в сильном запахе

Источник материала: Виртуальный Брест

Жители посёлка Тельмы-2 вчера, 25 июля 2019 года, вечером вынуждены были обратиться в службы спасения, чтобы выяснить причины сильного и неприятного запаха. Люди начали общение в группе вайбера, чтобы понять, что происходит, и как оказалось - неприятный запах чувствуют многие.





Как рассказал порталу Виртуальный Брест один из тех, кто вчера искал спасения, всё началось около 22.00.