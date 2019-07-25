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Жители Тельм-2 вынуждены были вызывать скорую и газовиков: причина в сильном запахе
26.07.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Жители посёлка Тельмы-2 вчера, 25 июля 2019 года, вечером вынуждены были обратиться в службы спасения, чтобы выяснить причины сильного и неприятного запаха. Люди начали общение в группе вайбера, чтобы понять, что происходит, и как оказалось - неприятный запах чувствуют многие.
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Жители посёлка Тельмы-2 вчера, 25 июля 2019 года, вечером вынуждены были обратиться в службы спасения, чтобы выяснить причины сильного и неприятного запаха. Люди...
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