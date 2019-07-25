Эволюция: для чего и когда был создан первый кондиционер

Идея охлаждения воздуха для создания комфортных условий проживания в зданиях принадлежала древним персам. Позже ее «подхватили» и несколько доработали индусы, которым удалось создать своеобразный «вечный двигатель» для кондиционирования.

Само слово «кондиционер» появилось гораздо позже – в 1815 году. Именно тогда и началась новая история климатической техники, которая и привела к появлению современных функциональных сплит-систем и мобильных кондиционеров. Узнать, насколько сильно отличаются от изобретений начала ХХ века современные кондиционеры можно на сайте .

Этапы эволюции и предназначение первых в мире кондиционеров

1. 1902 год – создание первой в мире системы кондиционирования, основной функцией которой была вовсе не регулировка температуры воздуха в помещениях. Самые первые полноценные кондиционеры были предназначены для типографий и использовались для снижения уровня относительной влажности воздуха в местах производства и хранения печатной продукции. Практическая функция кондиционеров приносила свои плоды – она позволяла заметно улучшить качество печати и сократить количество бракованных экземпляров до минимума.

2. 1902-1910 годы – стремительный рост популярности систем охлаждения воздуха. Именно в эти годы кондиционеры активно начали устанавливать в театрах, крупных магазинах и других общественных местах большой площади. Статистические данные тех времен демонстрируют, что посещаемость универмагов, в которых были установлены кондиционеры, почти в 2 раза превышала посещаемость магазинов без этих устройств.

3. 1929 год – появление самого первого кондиционера, предназначенного для установки в жилых помещениях. Визуально это устройство несколько напоминало современные сплит-системы, поскольку тоже состояло из двух блоков, один из которых выносился на улицу. Появление внешнего блока было обусловлено не недостатком свободного пространства в домах, а вредным воздействием паров аммиака, который использовался в роли холодильного агента.

4. 1950-1960 годы – разработка первых моделей систем кондиционирования, которые могли использоваться и для охлаждения, и для обогрева жилых помещений. Такие девайсы сразу же обрели популярность благодаря своей функциональности и универсальности. Они активно использовались в межсезонье для стабилизации температурного режима внутри жилых помещений и не только.

5. Конец 1960-х – появление уникальных (и удивительных для большинства пользователей в те времена) сплит-систем, оснащенных сразу несколькими внутренними блоками.

6. 1978 год – активное производство кондиционеров с электронным управлением. Появление первых моделей, контролировать процесс функционирования которых можно с помощью обычного пульта дистанционного управления.

7. Начало 1980-х – разработка первых в мире устройств, оснащенных максимально экономичным и производительным инверторным компрессором.

А самым значимым этапом (естественно, после появления в 1902 году) в истории систем кондиционирования смело можно назвать период с начала «нулевых» по сегодняшний день. Именно за это время на рынке появились «умные» кондиционеры, а также были разработаны модели, которые представляют собой не только функциональный девайс, но и стильный элемент интерьера.

*на правах рекламы.