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В Гродно появились камеры, фиксирующие проезд транспорта на красный свет

26.07.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно запускают систему, которая будет отслеживать транспорт, проезжающий на красный сигнал светофора, сообщает AutoGrodno.


Необычные камеры на столбах появились в Гродно на перекрестке улиц Кабяка и Индурского шоссе. Камер разного типа установлены парами в трех местах. Одни камеры оснащены инфракрасной подсветкой, а другие — обычной.

В ГАИ Гродно сообщили, что на этом перекрестке запускается пилотный проект с установкой камер, которые будет фиксировать транспорт, проезжающий на запрещающий сигнал светофора. Некоторое время система будет работать в тестовом режиме. Также камеры будут непрерывно записывать все, что происходит перед ними.








— Этот перекресток выбран не случайно для экспериментальной системы: здесь высокая интенсивность движения и происходили аварии с тяжелыми последствиями, — отметил начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ Гродно Андрей Цыдик.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ГАИ Гродно сообщили, что на этом перекрестке запускается пилотный проект с установкой камер, которые будет фиксировать транспорт, проезжающий на запрещающий...
 
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