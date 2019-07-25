В Гродно появились камеры, фиксирующие проезд транспорта на красный свет

Источник материала: Tut.by

В Гродно запускают систему, которая будет отслеживать транспорт, проезжающий на красный сигнал светофора, сообщает AutoGrodno .





Необычные камеры на столбах появились в Гродно на перекрестке улиц Кабяка и Индурского шоссе. Камер разного типа установлены парами в трех местах. Одни камеры оснащены инфракрасной подсветкой, а другие — обычной.

В ГАИ Гродно сообщили, что на этом перекрестке запускается пилотный проект с установкой камер, которые будет фиксировать транспорт, проезжающий на запрещающий сигнал светофора. Некоторое время система будет работать в тестовом режиме. Также камеры будут непрерывно записывать все, что происходит перед ними.

















— Этот перекресток выбран не случайно для экспериментальной системы: здесь высокая интенсивность движения и происходили аварии с тяжелыми последствиями, — отметил начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ Гродно Андрей Цыдик.