В выходные будут реконструировать улицу Уманская. Как пойдет транспорт?

Источник материала: Tut.by

В ближайшие выходные улицу Уманскую будут реконструировать. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Столичный транспорт и связь».

Улицу Уманскую в субботу 27 и в воскресенье 28 июля будут реконструировать. В эти дни изменятся трассы движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

— Троллейбусы № 31 будут курсировать со стороны улицы Гурского по проспекту Дзержинского до остановки «Прилукская» с разворотом на пересечении проспекта Дзержинского с проспектом Жукова;

— Троллейбусы № 47 поедут со стороны диспетчерской станции «Малиновка-4» по проспектам Любимова, Газеты «Правда», улице Голубева, проспектам Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны проспекта Пушкина — по улице Гурского, проспекту Дзержинского, Любимова и далее по маршруту;

— Движение автобусов № 57 организуется в направлении улицы Семашко по проспекту Дзержинского, улицам Алибегова, Семашко с остановкой на изменяемом участке у станции метро «Михалово» на проспекте Дзержинского, в обратном направлении — по улице Семашко, проспекту Дзержинского (без заезда на улицу Железнодорожную);

— Автобусы № 90, 166 будут следовать по улице Гурского, проспекту Дзержинского, улице Железнодорожной в обоих направлениях с остановкой «Станция метро «Михалово» на проспекте Дзержинского;

— Автобусы № 32С поедут с улицы Семашко до проспекта Жукова через развязку улица Алибегова — проспект Дзержинского в обоих направлениях;

— Троллейбусный маршрут № 64 отменяется. Организуются временные автобусы №964 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Лермонтова», они будут курсировать по трассе и расписанию троллейбусов № 64.