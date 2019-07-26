Валентина Падоба вежлива и внимательна к покупателям

Источник материала: Клiч Радзiмы

Торговое дело — одно из самых древних в истории человечества. Сегодня этот вид деятельности не потерял свой вес. По всей Беларуси работники сферы торговли предлагают гостям и жителям нашей страны большой ассортимент товаров и услуг. К тому же процесс купли-продажи остается важным двигателем национальной экономики.

В последнее воскресенье июля по всей стране будут отмечать День работников торговли. В канун этого праздника корреспондент районной газеты посетила сельский магазин № 133, который расположен в агрогородке Иоды, и побеседовала с заведующей магазином Валентиной Романовной Падоба.

Сразу хочется отметить, что профессия продавца сельмага имеет свои особенности. Здесь не всегда приемлемо утверждение, что хороший торговый работник летом сумеет продать шубы, а зимой — купальники, потому что денежные средства деревенских жителей зачастую ограничены и тратятся в основном на первоочередные нужды. Однако даже в непростой нынешней ситуации, когда наблюдается общая тенденция падения покупательского спроса, Валентина Романовна выполняет основные плановые показатели, и темп роста розничного товарооборота в этой торговой точке за последний отчетный месяц июнь составил более ста процентов.

Следует отметить, что в магазине всегда уютно и красиво, витрины оформлены со вкусом. Товар представлен в широком ассортименте и на любой вкус. Валентина Романовна постоянно оформляет заявки с учетом потребностей и покупательской способности. Самыми востребованными являются всегда свежие молочные продукты от белорусских производителей, мясные, рыбные, кондитерские изделия, а также напитки, овощи, фрукты и другие товары. Здесь же, в магазине, есть и уголок хозяйки, где можно купить все необходимое: чистящие средства, бытовую химию, средства личной гигиены.

Эту улыбчивую, симпатичную женщину знают многие покупатели, ведь она уже двенадцать лет добросовестно исполняет свои обязанности в магазине № 133.

— Валечка всегда вежлива и внимательна, — говорит одна из местных покупательниц, — я практически каждый день захожу сюда за продуктами, и мне очень нравится обслуживание.

Сама же Валентина Романовна всегда старается, чтобы каждый клиент остался доволен покупкой, хотя бывает, что угодить некоторым капризным покупателям сложно. Но большой опыт работы помогает ей легко находить выход даже из конфликтной ситуации.

— Главное — спокойно реагировать на грубость или излишнюю придирчивость человека, не вступать в спор. В таких случаях я стараюсь через разговор достичь взаимопонимания, — с улыбкой делится секретом профессионального мастерства моя собеседница.

Не случайно Валентина неизменно трудится на одном месте и пользуется уважением как среди руководства, так и среди коллег.

А как приятно видеть в магазине аккуратного, культурного продавца, который приветливо встречает покупателей, внимательно выслушивает и подсказывает, помогает подобрать покупку. При общении с таким работником торговли любой из нас становится доброжелательным и благодарным. И можно с уверенностью сказать, что этот человек на своем месте. Вот и Валентина Романовна тому яркий пример.

Родом героиня рассказа из деревни Залесье Иодского сельского совета. После школы поступила в Витебское медицинское училище. Отучилась на медсестру. По распределению вернулась работать на малую родину в Иодскую амбулаторию.

Молодая девушка, как и многие ее незамужние сверстницы, бегала в местный клуб на дискотеку, где и познакомилась с Олегом Казимировичем. Бравый парень в военной форме, который только вернулся с Афганистана, также обратил внимание на веселую хохотушку. Год они проверяли свои чувства, а потом сыграли свадьбу. От колхоза «1 Мая» молодой семье выделили дом. Взаимопонимание, теплые чувства друг к другу и собственная крыша над головой, казалось бы, что еще нужно для счастья?! А тут еще одна приятная новость — в семье ожидается пополнение… Первенца назвали Вадимом, а через год родилась и доченька Светлана.

Через некоторое время после выхода на работу Валентину сократили в амбулатории, правда, предлагали место в районной больнице. Но молодой маме было неудобно ездить так далеко. Детям нужны были внимание и уход. Поэтому она решила пойти простым продавцом в коммерческий магазин «Ласунак», где проработала несколько лет. В 2007 году Валентина Романовна устроилась в государственный магазин. В 2016 году руководство Шарковщинского райпо назначило ее на должность заведующей магазином.

Работает Валентина вместе с напарницей Татьяной Петровной Величко и уборщицей Ольгой Сергеевной Падоба, о которых очень тепло отзывается.

После работы Валентина Романовна, как и любая сельская женщина, спешит домой заниматься огородом и хозяйством. А еще она очень рада, когда в гости приезжают дети и привозят внуков.

— Накануне профессионального праздника хочу пожелать всем коллегам успехов в работе, крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, личного счастья, — подвела итог нашего разговора Валентина Романовна.

Елена АНАНИЧ.