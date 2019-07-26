Достойно представили Шарковщинский район на Славянском базаре в Витебске

Источник материала: Клiч Радзiмы

Отзвучали последние аккорды XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2019». Гости и участники этого грандиозного форума оставляли гостеприимный Витебск, как всегда, впечатленные праздничной атмосферой, яркими представлениями, интересными встречами, концертами знаменитых артистов из разных стран.

Богат на таланты наш край

Фестиваль ассоциируется не только с песней, но и с не менее знаменитым «Городом мастеров». За эти годы выставка народных умельцев уже стала визитной карточкой фестиваля. Сотни ремесленников стремятся в середине июля приехать в Витебск и завлечь как можно больше потенциальных покупателей. Многим это удается. Также мастера сами черпают вдохновение, глядя на работы друг друга, заводят новые знакомства и с удовольствием окунаются в атмосферу праздника. Ведь можно не только полюбоваться всякими интересными вещами, изготовленными руками опытных коллег, но и лично попробовать свои силы в различных видах ремесел. Торговые ряды в Витебске растянулись на километры и там можно было найти все.

11—14 июля гости и местные жители смогли приобрести сувениры и от нашего районного центра ремесел, который ежегодно принимает участие в выставке. В этом году выставлялись работы Виктории Дубовской, Светланы Заико, Евгения Ананича, Ирины Груниной, Анны и Сергея Рымденков, Аллы Ледник. Их красивые авторские работы вызвали у посетителей выставки только самые положительные впечатления. Необходимо отметить, что особым спросом пользовались деревянные игрушки Евгения Ананича, который продал почти все свои изделия из дерева.

11 июля руководитель народного клуба «Толока» Шарковщинского районного центра ремесел Светлана Заико приняла участие в празднике-конкурсе мастеров народных художественных ремесел по вытинанке «Ажурныя мары» и представила декоративное панно. Жюри высоко оценило творческую работу нашей мастерицы и присудило Диплом 1 степени в номинации «Дебют».

В юбилейном пятом областном конкурсе по традиционной свистульке «Салавейка-2019»удачно принял участие заведующий Германовичским домом гончара Сергей Рымденок. В конкурсе на лучшую свистульку участвовало не менее 60 человек. Изделие Сергея в номинации «Свистулька лучшего звучания» заняло первое место.

К слову, организаторы праздника подготовили на площади Свободы уникальное представление «Соловьиная роща», когда десятки исполнителей на свистульках, которые звучат при наполнении их водой, выступили хором. Это было волшебное звучание — настоящий эффект соловьиных трелей!

На открытом областном конкурсе мастеров соломоплетения «Папараць кветка» лауреатом 1-й степени в номинации «Саламяныя павукі — наш скарб» стала заместитель директора районного центра культуры по народному творчеству Виктория Дубовская, а лауреатом 3-й степени в номинации «Декоративное панно» — методист центра ремесел Алла Ледник.

Во время двухдневного конкурса наши участницы прошли серию мастер-классов у мастеров из Лепеля, Городка, Миор и других районов. Под руководством известной мастерицы по соломоплетению Натальи Стержанковой из Шумилино все желающие конкурентки изготовили полутораметрового соломенного паука, которого подарили областному методическому центру.

Так же работники районного центра ремесел представили гостям и жителям Витебска батлейку (руководитель Алена Суховерская) в проекте «Кукольный дворик».

Яркие выступления земляков

14 июля наш район представил свою тематическую площадку «Яблычны водар» на «Славянскім базары» в рамках проекта «Беларуская гасціннасць». Данный проект заслужил отдельное внимание в дни основных событий фестиваля. Ведь на большой тематической площадке «Віцебшчына святочная” были представлены презентации аутентичных блюд белорусской национальной кухни, брендовых мероприятий районов области и нематериальных историко-культурных ценностей северного региона.

Бренд нашего района представили Ольга Сташкевич, Светлана Фурс, Алеся Русецкая, Ирина Будник, Татьяна Кривко, Оксана Синица, Иван Русецкий (аккомпаниатор). На наше подворье гостей завлекали сказочные персонажи «Шарачок» (Александр Буко) и «Муха-Цокотуха» (Алёна Лапырь).

Еще одно яркое хореографическое выступление наших земляков вызвала симпатию. В турнире народных танцев приняла участие народная фольклорная группа «Купалінка» Ковшелевского дома фольклора. К этому конкурсу они подготовили восемь бытовых белорусских танцев. В номинации «Возрастная группа от 30 до 50 лет» наши танцоры были отмечены дипломом за участие.

Также бойко шла торговля сувенирной продукцией у работников физкультурно-спортивного клуба «Шарковщина».

От всей души поздравляем призеров и участников «Славянского базара-2019». Уверена, это не последний рубеж в творческих достижениях районных мастеров, которые доказали, что Шарковщинская земля богата на интересных и талантливых людей.

Елена АНАНИЧ.