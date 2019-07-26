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Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия и обращается к водителям мототранспорта

26.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия и обращается к водителям мототранспортаВ июле – августе 2018 года на территории Витебской области по вине водителей мотоциклов совершено 5 ДТП, в которых 5 человек  получили ранения различной степени тяжести.

С целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколёсных транспортных средств с 24 по 31 июля  Госавтоинспекция проводит   профилактические мероприятия. При этом особое внимание уделяется   проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилам безопасного поведения на дороге и мерам воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта. Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и не нарушать спокойствия граждан.

Е. ЛУТОХИН, вриод. начальника ГАИ Шарковщинского РОВД

 

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