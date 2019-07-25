Работа и опасна, и трудна…

Источник материала: Ивьевский край

Профессия пожарного - очень опасная и в то же время одна из самых важных в нашей жизни. Спасать людей, их дома, имущество - разве это не благородное дело?

Пожарная служба Ивьевского района начинает свою историю с далекого и тяжелого 1944-го года. Распоряжением Ивьевского отделения НКВД на должность начальника городской пожарной команды с 28.08.1944 г. назначен Анатолий Сергеевич Пономарев.

В 1988-м году от имени Президиума Верховного Совета СССР Чеслав Станиславович Янович награжден медалью "За отвагу на пожаре" за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении детей из горящего дома и тушении пожара. А в 1990-м году такой же медалью награжден Анатолий Станиславович Будник за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, спасении людей, государственного имущества. Оба бесстрашных огнеборца удостоены чести быть размещенными в Республиканской книге мужества.

В разное время руководителями пожарной службы были Ян Викторович Кац, Елена Чеславовна Криволапова, Александр Иванович Грязнов, Иван Сергеевич Есоненко, Николай Андреевич Двойлошко, Михаил Данилович Шатанов, Михаил Андреевич Гулидов, Сафрон Александрович Рыбаченок, Иван Терентьевич Генец, Василий Николаевич Рубец, Иван Иванович Бутурля, Станислав Иванович Кузьмич, Иван Янович Федорович, Виталий Александрович Федорчук, Василий Васильевич Журавель. С 2017-го года возглавляет Ивьевский РОЧС Владислав Валерьевич Могильницкий.



Накануне Дня пожарной службы мы расспросили командира отделения 1-й смены ПАСЧ-1 Ивьевского РОЧС Виктора Владимировича Жишко о подробностях его профессии:

- Почему вы стали пожарным?

- После армии командующий внутренними войсками дал мне рекомендацию для поступления на работу в органы МВД и МЧС. Как видите, я выбрал последнее. Мне нравится эта профессия, нравится помогать людям. Хотелось спасать чьи-то жизни, а про опасность тогда даже не думал, как-то не обращал на это внимание.

- Как семья отнеслась к вашему выбору профессии?

- Родители мой выбор одобрили, хотя я чувствовал, что очень переживают. Родители, в отличие от меня, про опасность думали. Мама всегда волнуется, когда иду на работу, а сейчас у меня и своя семья есть, поэтому переживает и жена.

- Каким должен быть пожарный?

- На мой взгляд, в первую очередь, пожарный должен быть умным. Перед нами стоят сложные задачи, решая которые необходимо найти единственное правильное решение. А еще во время чрезвычайного происшествия нам нужно быстро оценивать ситуацию. Цена ошибки очень высока. Также он должен быть спортивным, потому что без физической подготовки и выносливости работать очень трудно.

- Спасение людей - главная задача пожарного, а за кошкой в горящую квартиру пойдете?

- Безусловно, мы всегда стараемся достать питомцев из огня. Хоть и маленькая, но это жизнь. Бывает, люди успеют выскочить из горящего жилья, а домашних животных забывают. Потом в панике умоляют ребят спасти любимца. Идем, куда деваться-то!

Животных мы спасаем не только из огня. Был случай, когда кошка забралась в старое здание с разбитыми окнами, видимо, по каким-то своим “кошачьим делам”, и застряла в дымоходе. Нам позвонили соседи и сообщили об этом. Вооружившись веревкой и кусочком мяса, мы "заставили" ее показаться, накинули специальную петлю и вытащили. Еще ездили и ловили ужей. Недавно на пляже из-под беседки вытащили гадюку, отнесли подальше от общественных мест и выпустили на волю.

- И вам совсем не бывает страшно?

- Всем страшно. И это нормально. Иногда это качество помогает не совершать необдуманных поступков. Мы свой страх преодолеваем, у нас есть полоса препятствий, психологическая полоса, когда идешь по брусу, а под ногами огонь, или пролазишь через бурелом в боевой одежде. Регулярно проводим тренировки со штурмовой лестницей, по которой за 21 секунду забираемся на четвертый этаж. А вообще, когда все делаешь правильно, страх пропадает.

- У пожарных есть свои суеверия?

- Есть. Например, если надеть новую форму, то будет очень сложное дежурство. Поэтому мы ее оставляем "полежать" на какое-то время, чтобы она не была такой новой. Еще одно суеверие, которое у нас всегда работает: перед началом дежурства нельзя протирать "маяки" на машине, иначе следующий выезд не заставит себя долго ждать.

- Самый сложный выезд, каким он был?

- Это было тушение травы в деревне Галеновка. Ветер со скоростью 20 м/с дул в направлении деревни, сама трава сухая и высотой "в пояс". По приезду нашей команды фронт огня шел на деревню, в одном дворе сарай уже загорался. Мы понимали, что в течение одной-двух минут может загореться все, а в населенном пункте четыре жилых дома, где находятся пожилые люди, и штух десять пустующих. Действовать нужно было оперативно и грамотно. С пожаром мы боролись около 12-ти часов, огонь потушили, дома и жителей спасли. Представьте, 12 часов вблизи огня, в спецовке - это как "микро-сауна", вот здесь-то и нужна выносливость, о которой я говорил ранее.

- Работа изменила характер или мировоззрение?

- Наверное, нет. Я каким был, таким и остался. Зачем меняться, если тебя правильно воспитали и научили?

- У вас большой опыт по тушению пожаров различной сложности, скажите: из-за чего чаще всего случаются возгорания?

- Неосторожное обращение с огнем - вот самая распространенная причина возникновения пожаров. Курение, а если еще и в паре с алкоголем, приводит к печальным последствиям. Например, был у нас вызов: мужчина - лежачий инвалид, не пил, курил только. В какой-то момент у него остановилось сердце, сигарета выпала из рук и подожгла ортопедическую кровать.

А еще бесхозяйственность, безответственность, причины вроде "мы не знаем, как так вышло", составляют примерно 5% всех пожаров.





- Напоследок давайте напомним нашим читателям: как действовать при пожаре, чтобы спасти свою жизнь?

- Шанс спастись при пожаре есть всегда, главное знать правила, как действовать и четко следовать им. Не звонить родственникам и прощаться, а позвонить по телефону 112 или 101 и сообщить, где вы находитесь, сколько с вами людей и что вам угрожает. Чем больше сведений о своем местонахождении вы сообщите, тем быстрее пожарные подразделения придут к вам на помощь. Далее - покинуть квартиру, по возможности прихватив документы и ценные вещи, и выйти на открытый воздух.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото

С. ЗЕНКЕВИЧА.