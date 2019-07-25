ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские военные проведут инспекцию в Латвии и Литве

26.07.2019 15:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Группа белорусских военных проведет инспекцию в Латвии и Литве, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"30 июля и 1 августа в рамках двухсторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа Беларуси проведет посещение по оценке воинских частей вооруженных сил Латвии  и Литвы соответственно", - заявили  в Минобороны.

Как отметили в ведомстве,  целью посещения является оценка информации о личном составе, основных системах вооружения и военной техники посещаемых воинских частей, которая была предоставлена латвийской и литовской сторонами в рамках ежегодного обмена информацией о военных силах в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Кроме того, продолжили в министерстве, с 29 июля по 1 августа инспекционная группа Польши будет проводить на территории Беларуси инспекцию указанного района и посещение по оценке 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках двухсторонней Договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу мер по укреплению доверия и безопасности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа белорусских военных проведет инспекцию в Латвии и Литве, сообщили в пресс-службе министерства обороны. "30 июля и 1 августа в рамках двухсторонних...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин - о том, как стал тренером по пивной йоге (а сначала хотел отказаться)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика