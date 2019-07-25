Белорусские военные проведут инспекцию в Латвии и Литве

Источник материала: Интерфакс

Группа белорусских военных проведет инспекцию в Латвии и Литве, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"30 июля и 1 августа в рамках двухсторонних договоренностей о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа Беларуси проведет посещение по оценке воинских частей вооруженных сил Латвии и Литвы соответственно", - заявили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, целью посещения является оценка информации о личном составе, основных системах вооружения и военной техники посещаемых воинских частей, которая была предоставлена латвийской и литовской сторонами в рамках ежегодного обмена информацией о военных силах в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Кроме того, продолжили в министерстве, с 29 июля по 1 августа инспекционная группа Польши будет проводить на территории Беларуси инспекцию указанного района и посещение по оценке 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках двухсторонней Договоренности о наборе дополнительных к Венскому документу мер по укреплению доверия и безопасности.