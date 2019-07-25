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Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный фигурант – Алексей Синькевич признан виновным по всем четырем статьям: убийство, умышленное повреждение имущества, вымогательство, незаконные действия с оружием. Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего за сожжённый автомобиль.
Второй обвиняемый – Ростислав Светчиков – приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.
Василий Синькевич, брат Алексея Синькевича:
Напомним, тело предпринимателя Сергея Метельского было обнаружено в горящем автомобиле 26 сентября 2016 года. Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова задержали в январе 2017 года в связи с делом менеджера Андрея Косяка, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена.
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Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости...
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