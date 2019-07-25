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Нетрезвая водитель устроила ДТП в Минске и скрылась

26.07.2019 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нетрезвая водитель совершила ДТП в Минске и скрылась. Женщину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Эту информацию сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в полночь 26 июля автомобиль Opel двигался улице Притыцкого в сторону улицы Берута. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, отчего автомобиль врезался в Peugeot, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения Peugeot выехал за пределы дороги, а Opel врезался в столб и перевернулся.

Нетрезвая водитель устроила ДТП в Минске и скрылась
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель Opel выбралась из автомобиля при помощи очевидцев и поспешила скрыться с места аварии. Позже она была задержана сотрудниками ГАИ. Выяснилось, что 36-летняя водитель находилась за рулем авто в нетрезвом виде. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

В мае текущего года мужчина в нетрезвом виде угнал автомобиль и попал в ДТП – здесь подробнее.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Нетрезвая водитель совершила ДТП в Минске и скрылась. Женщину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Эту информацию сообщает ГАИ ГУВД...
 
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