Нетрезвая водитель устроила ДТП в Минске и скрылась

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нетрезвая водитель совершила ДТП в Минске и скрылась. Женщину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Эту информацию сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в полночь 26 июля автомобиль Opel двигался улице Притыцкого в сторону улицы Берута. В какой-то момент водитель не справилась с управлением, отчего автомобиль врезался в Peugeot, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения Peugeot выехал за пределы дороги, а Opel врезался в столб и перевернулся.



Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель Opel выбралась из автомобиля при помощи очевидцев и поспешила скрыться с места аварии. Позже она была задержана сотрудниками ГАИ. Выяснилось, что 36-летняя водитель находилась за рулем авто в нетрезвом виде. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.