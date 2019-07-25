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Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» встречает гостей. На берегу Чигиринского водохранилища участники встречаются уже в 10-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году предусмотрена большая концертная программа. Ожидается выступление более 70 авторов-исполнителей и артистов из 7 стран.
Хедлайнерами 2019 года станут корифеи авторской песни – Тимур Шаов и Михаил Башаков. В программе – много творческих проектов. Например, будет работать поэтическая мастерская.
А любителям вкусно поесть предложат поучаствовать в конкурсе на лучший бутерброд. Гастрономическую программу дополнит и участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» – Борис Бурда приготовит блюда одесской кухни.
Борис Бурда, участник фестиваля (Россия):
Интересно будет и любителям «попариться». Мастера банного искусства из 5 стран Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии, дадут мастер- классы по парению и массажу. На большой поляне, среди леса разместились десятки мобильных бань.
Олеся Богачёва, гость фестиваля (Россия):
Ольга Клюшина, гость фестиваля (Россия):
За 10-летнюю историю Фестиваль «Большая бард-рыбалка» приобрел статус международного. Гостей фэста в течение 3 дней ожидает множество развлечений, душевная музыка и приятная дружеская атмосфера.
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Новости Беларуси. Музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» встречает гостей. На берегу Чигиринского водохранилища участники встречаются уже в 10-й...
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