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Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

26.07.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» встречает гостей. На берегу Чигиринского водохранилища участники встречаются уже в 10-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

В 2019 году предусмотрена большая концертная программа. Ожидается выступление более 70 авторов-исполнителей и артистов из 7 стран.

Борис Бурда, ковбойские частушки и испанка с песнями Высоцкого. Чем удивят на фестивале «Большая бард-рыбалка»

Хедлайнерами 2019 года станут корифеи авторской песни – Тимур Шаов и Михаил Башаков. В программе – много творческих проектов. Например, будет работать поэтическая мастерская.

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

А любителям вкусно поесть предложат поучаствовать в конкурсе на лучший бутерброд. Гастрономическую программу дополнит и участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» – Борис Бурда приготовит блюда одесской кухни.

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

Борис Бурда, участник фестиваля (Россия):
В бард-рыбалке я принимаю участие уже в 4 раз, а может и больше. Это очень интересный праздник, новый синтетический формат, который объединяет интересы людей. Очень часто, кто любит рыбалку, любит авторскую песню. И эти же люди, как все люди на земле, любят хорошую кулинарию и интеллектуальные игры. Поэтому, мой зритель здесь в большом количестве. 

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

Интересно будет и любителям «попариться». Мастера банного искусства из 5 стран Беларуси, России, Украины, Литвы и Латвии, дадут мастер- классы по парению и массажу. На большой поляне, среди леса разместились десятки мобильных бань.
Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»
Павел Акулич, руководитель коллектива юных бардов (Минск):
Очень приятно, что здесь собираются все наши славянские государства: Россия, Украина, Беларусь.

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

Олеся Богачёва, гость фестиваля (Россия):
Мы приехали в третий раз. Нам очень нравится на бард-рыбалке. Очень нравится атмосфера, душевность.

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

Ольга Клюшина, гость фестиваля (Россия):
Мы такого не видели, хотя много путешествуем и ездим, но это очень душевно.

Борис Бурда приготовит одесские блюда на «Большой бард-рыбалке»

За 10-летнюю историю Фестиваль «Большая бард-рыбалка» приобрел статус международного. Гостей фэста в течение 3 дней ожидает множество развлечений, душевная музыка и приятная дружеская атмосфера.

Люди в материале: Борис Бурда, Павел Акулич, Олеся Богачёва, Ольга Клюшина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Музыкально-спортивный праздник «Большая бард-рыбалка» встречает гостей. На берегу Чигиринского водохранилища участники встречаются уже в 10-й...
 
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