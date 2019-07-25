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Готовы к сотрудничеству: в Киев направят повестку Совета глав государств СНГ

26.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ готовы к продолжению сотрудничества с Украиной. Об этом сегодня заявили в Исполкоме Содружества. В Киев будет направлен пакет документов с информацией о том, что 11 октября в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств, передает «МИР 24».

«Так как де-юре Украина является участником наших проектов, власти страны знают об этом и вполне могут принять решение об участии во всех заседаниях Совета, в том числе высшего – Совета глав государств. Кстати, Украина не выходила из отраслевых советов, так что двери открыты. Они в любой момент могут принять участие в любом заседании отраслевого совета», – сказал заместитель председателя Исполкома – Исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов.

Заседание Совета постоянных полпредов государств – участников Содружества в Исполкоме СНГ сегодня прошло в Минске. Там рассмотрели проекты повесток предстоящих встреч глав государств, премьеров и министров иностранных дел СНГ. 



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Теги: Минск
 
 
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Заседание Совета постоянных полпредов государств – участников Содружества в Исполкоме СНГ сегодня прошло в Минске. Там рассмотрели проекты повесток предстоящих...
 
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