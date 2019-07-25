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Готовы к сотрудничеству: в Киев направят повестку Совета глав государств СНГ
26.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны СНГ готовы к продолжению сотрудничества
Заседание Совета постоянных полпредов государств – участников Содружества в Исполкоме СНГ сегодня прошло в Минске. Там рассмотрели проекты повесток предстоящих встреч глав государств, премьеров и министров иностранных дел СНГ.
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Заседание Совета постоянных полпредов государств – участников Содружества в Исполкоме СНГ сегодня прошло в Минске. Там рассмотрели проекты повесток предстоящих...
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