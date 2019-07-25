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УЕФА назвала 10 самых красивых голов сезона
Источник материала: Tut.by
УЕФА определила 10 самых красивых голов сезона, среди которых по итогам голосования выберет один лучший.
Рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне 2018/19.
Все претенденты
Лучшие голы сезона по версии UEFA.com прошлых лет
Данилу (Португалия — Сербия 1:1)
Давид Фопала («Аполлон» — «Лацио» 2:0)
Лионель Месси («Барселона» — «Ливерпуль» 3:0)
Энцо Мийо (Франция — Чехия 6:1)
Нани («Карабах» — «Спортинг» 1:6)
Педро Родригес («Челси» — «Славия» 4:3)
Иван Ракитич («Тоттенхэм» — «Барселона» 2:4)
Криштиану Роналду («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» 1:2)
Исмаила Сарр («Ренн» — «Яблонец» 2:1)
Катержина Свиткова («Славия» — «Бавария» 1:1)
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УЕФА определила 10 самых красивых голов сезона, среди которых по итогам голосования выберет один лучший.
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