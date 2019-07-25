УЕФА назвала 10 самых красивых голов сезона

Источник материала: Tut.by

УЕФА определила 10 самых красивых голов сезона, среди которых по итогам голосования выберет один лучший.



Фото: Reuters

Рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне 2018/19.

Все претенденты

Лучшие голы сезона по версии UEFA.com прошлых лет

Данилу (Португалия — Сербия 1:1)

Европейская квалификация, тур 2, 25.03.19

Давид Фопала («Аполлон» — «Лацио» 2:0)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 29.11.18

Лионель Месси («Барселона» — «Ливерпуль» 3:0)

Лига чемпионов УЕФА, ½ финала, 01.05.19

Энцо Мийо (Франция — Чехия 6:1)

Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, ¼ финала, 12.05.19

Нани («Карабах» — «Спортинг» 1:6)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 29.11.18

Педро Родригес («Челси» — «Славия» 4:3)

Лига Европы УЕФА, ¼ финала, 18.04.19

Иван Ракитич («Тоттенхэм» — «Барселона» 2:4)

Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 03.10.18

Криштиану Роналду («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» 1:2)

Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 07.11.18

Исмаила Сарр («Ренн» — «Яблонец» 2:1)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 20.09.18

Катержина Свиткова («Славия» — «Бавария» 1:1)

Лига чемпионов УЕФА среди женщин, ¼ финала, 20.03.19

Как голосовать

Сделать это можно только на портале UEFA.com . Голосование заканчивается 9 августа в полдень по центральноевропейскому времени. Уже на следующий день будет объявлен победитель.