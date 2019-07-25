Источник материала: Mlife

Акции и промокоды в интернет-магазинах Беларуси



Шопинг для многих – приятное времяпровождение, а если есть возможность делать покупки со скидкой, он становится еще приятнее. Сейчас, благодаря интернету, постепенно отпадает необходимость бегать по торговым центрам в поисках выгодных покупок.

Шопинг для многих – приятное времяпровождение, а если есть возможность делать покупки со скидкой, он становится еще приятнее. Сейчас, благодаря интернету, постепенно отпадает необходимость бегать по торговым центрам в поисках выгодных покупок.

Онлайн-магазины постоянно делают покупателям соблазнительные предложения – участие в акциях, распродажах, бонусные программы, подарки ко Дню рождения и многое другое. Гарантированную скидку можно получить, воспользовавшись промокодом. Это тоже преимущество онлайн-шопинга.

Используя уникальную комбинацию символов, скидку на определенные товары и услуги может получить любой покупатель. Промокоды создаются магазинами с целью привлечения новых покупателей и распространяются бесплатно. Где их можно найти?

Коды размещаются на специальных сайтах, где, как правило, ежедневно публикуется большое количество спецпредложений от разных популярных интернет-магазинов. Промокодный сервис Promokodi.by предлагает пользователям большой выбор заманчивых предложений от белорусских и зарубежных онлайн-магазинов и гипермаркетов.

Среди большого разнообразия всегда можно найти нужное предложение, а затем – все просто. После того, как пользователь нашел промокод и кликнул на понравившееся предложение, он перенаправляется на сайт магазина, где оформляет заказ со скидкой – нужно всего лишь заполнить форму заказа и ввести уникальный набор символов в указанное поле. Скидку покупатель получает автоматически.

Чтобы получать информацию о действующих акциях, достаточно подписаться на рассылку от сайта.

Существуют промокоды не только для получения скидки на различные товары, но и на услуги. Наиболее часто встречается возможность получить бесплатную доставку заказа, что тоже приятно.

Срок действия бонусного кода ограничен, поэтому, оформляя заказа, нужно убедиться, что акция еще действует.

Черная Пятница – только раз в году

Самые выгодные покупки можно сделать в Черную Пятницу. Black Friday – крупнейшая распродажа года, которая приходится на последнюю пятницу ноября. В этот день у многих сбываются мечты – они покупают вещи, которые в течение года стоили слишком дорого. Айфон, любимая модель смартфона, бытовая техника, брендовая одежда – все становится доступным в день грандиозной распродажи.

Промокодные сервисы собирают к Черной Пятнице информацию о скидках от различных магазинов. Зайдя на такой сайт в преддверии сейла, можно ознакомиться со всеми предложениями в одном месте.