Спектакль «Радзіва «Прудок» с аншлагом прошел в 20 километрах от Прудка

Источник материала: Mlife

Калинковичи стали третьим пунктом маршрута уникального гастрольного тура Купаловского театра. На его организацию творческую группу вдохновил прошлогодний успех специального показа спектакля «Радзіва «Прудок», который вскоре после майской премьеры на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы прошел в Калинковичах. За прошедший год постановка была показана более 50 раз, собрала свыше 4000 зрителей – и вот сейчас жители города смогли увидеть ее вновь.

Книга «Радзіва «Прудок» в формате художественных Facebook-дневников рассказывает о переезде ее автора из Минска в Прудок, чтобы восстановить дом своего деда, обрести связь с родной землей и собственными корнями. Изданная в 2017 году книга является одним из самых популярных произведений современной белорусской литературы, стала частью проекта MOVABOX и номинирована на литературную премию имени Ежи Гедройца.

В конце 2017 года актер и режиссер Роман Подоляко снял по мотивам книги короткометражный фильм «Ягор», который получил приз зрительских симпатий на Международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm. А уже в 2018 году при поддержке компании velcom | A1 «Радзіва «Прудок» поставили на сцене Купаловского театра. Режиссером спектакля также выступил Роман Подоляко; роли в нем исполнили актеры Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич и Светлана Аникей (она одна воплощает 8 персонажей!).

«Для нас в работе над этим спектаклем объединилось очень многое: и теплое дружеское отношение к автору книги «Радзіва «Прудок», и восхищение его талантом, и желание пересказать и раскрыть глубокий смысл литературного первоисточника языком театра. В этом нам большую помощь оказал генеральный партнер velcom | A1. Вновь очутиться так близко от мест, где происходит действие спектакля «Радзіва «Прудок», где его автор и главный герой нашел свой дом и свой Космос, – волнующее и в то же время вдохновляющее ощущение. Поэтому новый показ в Калинковичах для нас особенное, но неизменно приятное событие», – отметил режиссер спектакля Роман Подоляко.

Среди гостей показа спектакля «Радзіва «Прудок» на сцене ДК Калинковичей присутствовал и сам Андрей Горват – главный герой постановки и автор ее литературного первоисточника.

«Удивительное ощущение: жизнь движется вперед, многие вещи в ней меняются, пишутся новые книги, рождаются новые герои – а некогда написанная история продолжает свое существование на театральной сцене, путешествует по стране и собирает полные залы. Спасибо Купаловскому театру за то, что у этой истории появились такие талантливые рассказчики и своя собственная, интересная и полная событий жизнь», – прокомментировал автор книги «Радзіва «Прудок» Андрей Горват.

Спектакль запоминается не только блестящей актерской работой – его атмосферу создают и 50 оригинальных музыкальных треков, написанных самими актерами в составе Pilip.studio (Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич, Виталий Кулевский), и нарисованные от руки сложные световые проекции Глеба Куфтерина. Работа сценографа Катерины Шиманович, создавшей костюмы для спектакля, отмечена почетной премией имени Ивана Ушакова.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Генеральный партнер постановки и тура «Палескія хронікі» – компания velcom | A1, с помощью которой увидеть спектакль смогут жители юга Беларуси. Показы «Радзіва «Прудок» уже состоялись в Бресте, Пинске и Калинковичах. Завершится гастрольный тур «Палескія хронікі» 26 июля в Гомеле.