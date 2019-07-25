Николай Коженков: Я горжусь, что служил в МЧС

Источник материала: Новости Хотимска

25 июля спасатели Беларуси отметили свой профессиональный праздник. Люди мужественные, дисциплинированные и стойкие получили массу слов благодарностей. Среди профессионалов самого высокого уровня и хотимские спасатели.

Николай Коженков, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Хотимского отдела по ЧС, приказом Министерства был награжден Почетной грамотой. И так случилось, что награда стала финальной точкой в трудовом пути Николая Николаевича: на данный момент он уже ветеран труда.

Пожарным Н.Н. Коженков стал по воле случая. В детстве о профессии спасателя не мечтал. А вот после армии, в 1995 году, пройдя профессиональный отбор, делал первые шаги в должности командира отделения на посту в Батаево. И пошло-поехало. За годы, признается собеседник, было всякое: и серьезные пожары, и мелкие возгорания. Самым тяжелым для Николая Николаевича было работать на пожарах, где погиб человек. Нет, не бороться с огненной стихией, а морально сложно…

– Но я горжусь, что служил в МЧС, – без тени сомнения говорит старший прапорщик внутренней службы.

Николай Коженков никогда не прятался за плечами товарищей. Первым был на самых сложных участках. Даже серьезная травма, полученная на пожаре, которая «уложила» мужчину на больничный на целый год, не сломила его духа и решимости. Более того, выздоровил и вернулся, хотя некоторые знакомые отговаривали. Мол, а вдруг еще такой пожар, вдруг…

– Я знал, что нужен. Мы все, сотрудники МЧС, знаем где работаем, чего ждут от нас люди. Будем трусить, прятаться, ничего не получится. Мы знали какую профессию выбрали. Знали, что порой на кону человеческая жизнь, – уверен Николай Николаевич.

Такая позиция бойца позволила ему снискать и уважение коллег, подчиненных, а также руководства. Наград в копилке героя не мало. Каждая из них напоминает спасателю об отдельном моменте в череде его трудовых будней.

Николай Коженков признается, что равнодушным не мог оставаться ни в отпуске, ни на выходном: чуть услышит сирену, так сердце тревожно колет, а вдруг товарищам нужна помощь. Бежал узнать. Уточнить.

– Как же теперь… Без работы? – не смогла не поинтересоваться.

– Тяжеловато, – признается мой собеседник. – Вот займусь огородом. А еще внуков жду. Хочу уже дедушкой поскорее стать.

Тут уж, как говорится, все вопросы к детям. А появятся внуки и, наверное, вечерами Николай Николаевич будет рассказывать им… интересные истории. Не про пожары… Не про гибель людей… Не про стены огня… Про хорошее: верность коллег, братство в коллективе и настоящую мужскую дружбу.

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Также приказом МЧС за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций нагрудным знаком МЧС «Выдатнік» награжден Анатолий Ковалев, водитель ПАСП №12 Хотимского РОСЧ; нагрудного знака «165 год пажарнай службе» удостоен Виталий Ламекин, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1; Александру Ковалеву, диспетчеру центра оперативного управления отдела по ЧС, присвоено очередное специальное звание – старший прапорщик внутренней службы.

Анна МАВИЧ