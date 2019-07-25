Среди комбайнеров ОАО «Бабушкино подворье» установилась здоровая конкуренция

Источник материала: Новости Хотимска

С полей должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые, и гречиха, и просо. Такая задача поставлена перед аграриями республики на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая. На какой результат рассчитывают в ОАО «Бабушкино подворье? На 8 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, как в прошлом году? Или на 11 тысяч, как в 2017-м? Пока хозяйство имеет 660 тонн рапса и на вчерашнее утро 793 тонны зерна.





Уборку традиционно здесь начали с ячменя. На круг получилось 30 центнеров. Потом «разобрались» с несколькими десятками гектаров тритикале, тоже с гектара набрали по «тридцатнику». В последние дни переключились на озимую пшеницу.

Кажется, небо сжалилось над нами, дожди проходят, но местами. И комбайны дали газу. Поле около Тростино переувлажнено, о чем говорят оставшиеся после техники колеи.

– Да, действительно, убирать непросто, – пока идет выгрузка зерна в машину, говорит старший комбайнер Василий Авдюшко. – И зерно влажноватое, наверное, процентов тридцать будет. Из-за засухи озимая пшеница не та, что ожидали. Тем не менее, все уберем, ничего не оставим. Отметьте моего помощника. Александр Потеенко, который недавно демобилизовался из армии, служил в погранвойсках, остался работать в хозяйстве и по-солдатски четко выполняет поставленные задачи на жатве.

Если без лирики, то завораживает картина, когда комбайны друг за другом начинают врезаться в новые загонки, когда намолоченное зерно из бункера плавно струей поступает в кузов автомобиля. Видимо, не без этого на душе и у водителя МАЗа Андрея Сахарова, присевшего на корточки и наблюдающего за процессом выгрузки.

Лидерство в индивидуальном соревновании захватил экипаж в составе Петра Сидорина и Дмитрия Баева, который значительно оторвался от товарищей по намолоту зерновых. Уважаю людей с юмором, и как должное принял реплику одного из таких: «Не товарищей, а конкурентов». Значит, в коллективе все в порядке.

– У нас некоторые комбайнеры, как, например, Александр Поправко, больше времени провели на уборке рапса, – включается в разговор главный агроном сельхозпредприятия Александр Хромченко. – Поэтому у кого-то на сегодняшний день больше намолочено маслосемян, у других – зерна. А в принципе, каждый из семи экипажей способен занять верхнюю строчку в трудовом соперничестве. Чтобы не говорили, а оно подстегивает, и мы следим по материалам в нашей районке как работают в других хозяйствах.

На жатве все должно быть четко организовано. В том числе и горячее питание. Что нынче привезут? Борщ? Суп? А на второе?





– Наши повара Ольга Хартоник и Марина Гарбулина стараются, чтобы все было вкусно, – в перерыве между первым и вторым делится Петр Сидорин. – Рацион меняют каждый день. В нем и говядина, выращенная как раз и на зерне, которое мы сегодня намолачиваем, а потом превращаем в комбикорм.

– Мужчины не жалуются на обед, съедают подчистую, – добавляет Ольга. – Установится солнечная погода, будет полный полноценный рабочий день, перейдем на двухразовое питание.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ