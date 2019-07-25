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Хотимские спасатели провели ярмарку безопасности
26.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
«С заботой о малой родине» – под таким девизом прошло мероприятие в д. Тростино, главными гостями которого стали детвора и пожилые люди. Именно для такой целевой аудитории на открытой тематической площадке проходила «ярмарка».
Перед собравшимися выступил начальник Хотимского РОЧС Вадим Войтиков, который озвучил статистику и основные причины пожаров, а также напомнил правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
Соб. информ.
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«С заботой о малой родине» – под таким девизом прошло мероприятие в д. Тростино, главными гостями которого стали детвора и пожилые люди. Именно для такой целевой...
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