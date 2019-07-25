Хотимские спасатели провели ярмарку безопасности

Источник материала: Новости Хотимска

«С заботой о малой родине» – под таким девизом прошло мероприятие в д. Тростино, главными гостями которого стали детвора и пожилые люди. Именно для такой целевой аудитории на открытой тематической площадке проходила «ярмарка».

Перед собравшимися выступил начальник Хотимского РОЧС Вадим Войтиков, который озвучил статистику и основные причины пожаров, а также напомнил правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Не осталась в стороне и медицинская служба, представитель которой консультировал всех желающих по поводу здорового образа жизни.

Помимо этого были организованы выставка и уголок безопасности на тему безопасности жизнедеятельности.

Традиционно внимание уделили и подрастающему поколению, с которым, помимо демонстрации средств для борьбы с огненной стихией, в игровой форме были проведены противопожарные учения.

Соб. информ.