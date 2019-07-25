Иран успешно испытал ракету средней дальности

Источник материала: Tut.by

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности на фоне продолжающейся эскалации конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источники в администрации Дональда Трампа.



Фото: asktruth24.com

По информации Fox News, пуск прошел успешно. Ракета «Шахаб-3» в ночь с 24 на 25 июня стартовала из южной части страны, пролетела 960 километров, а потом упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Белый дом уже отреагировал, выпустив заявление, что пуск был испытательным, так что ни судоходству в Персидском заливе, ни американским базам поблизости ничто не угрожает.

«Шахаб-3» — разработанная на основе северокорейского «Нодон» баллистическая ракета средней дальности, она может летать на расстояние до 1300 километров. Производится с 1990-х годов. На ее основе уже создана ракета «Гадр», дальность полета которой повышена до 2000 километров.