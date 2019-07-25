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Иран успешно испытал ракету средней дальности

26.07.2019 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности на фоне продолжающейся эскалации конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источники в администрации Дональда Трампа.


Фото: asktruth24.com

По информации Fox News, пуск прошел успешно. Ракета «Шахаб-3» в ночь с 24 на 25 июня стартовала из южной части страны, пролетела 960 километров, а потом упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Белый дом уже отреагировал, выпустив заявление, что пуск был испытательным, так что ни судоходству в Персидском заливе, ни американским базам поблизости ничто не угрожает.

«Шахаб-3» — разработанная на основе северокорейского «Нодон» баллистическая ракета средней дальности, она может летать на расстояние до 1300 километров. Производится с 1990-х годов. На ее основе уже создана ракета «Гадр», дальность полета которой повышена до 2000 километров.

 
 
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На фоне эскалации конфликта в Персидском заливе страна срочно занимается новыми вооружениями.
 
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