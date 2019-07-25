Названы треки, которые белорусы чаще всего «шазамили» последние полгода

Источник материала: Tut.by

Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2019 года. Данные по запросу TUT.BY предоставила команда сервиса.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Чаще всего в 2019 году люди во всем мире шазамили трек «Calma (Remix)» пуэрториканских исполнителей Pedro Capó и Farruko. Однако в Беларуси лидер другой — это российская исполнительница Zivert (интересно, что россияне «шазамили» ее трек Live так же часто, как и белорусы).

Ниже — список из 10 песен, которые пользователи Shazam в Беларуси искали наибольшее количество раз.

Топ-10 треков, которые белорусы чаще всего искали в первой половине 2019 года с помощью приложения Shazam: 1. Life — Zivert

2. Dancin (Krono Remix) — Aaron Smith Feat. Luvli

3. Survive — Don Diablo Feat. Emeli Sandé & Gucci Mane

4. Shadow — Triplo Max

5. Грустный Дэнс — Artik & Asti Feat. Артем Качер 6. bad guy — Billie Eilish

7. Golosa — Zvonkiy

8. Siren Song — Maruv

9. 7 Rings — Ariana Grande

10. WTF — HUGEL Feat. Amber Van Day

Shazam — одно из самых известных приложений для поиска музыки и текста песен. Сервис объединяет более одного миллиарда меломанов по всему миру, которые определяют музыку с его помощью более 20 миллионов раз в день.