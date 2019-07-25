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Названы треки, которые белорусы чаще всего «шазамили» последние полгода
Источник материала: Tut.by
Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2019 года. Данные по запросу TUT.BY предоставила команда сервиса.
Чаще всего в 2019 году люди во всем мире шазамили трек «Calma (Remix)» пуэрториканских исполнителей Pedro Capó и Farruko. Однако в Беларуси лидер другой — это российская исполнительница Zivert (интересно, что россияне «шазамили» ее трек Live так же часто, как и белорусы).
Ниже — список из 10 песен, которые пользователи Shazam в Беларуси искали наибольшее количество раз.
Shazam — одно из самых известных приложений для поиска музыки и текста песен. Сервис объединяет более одного миллиарда меломанов по всему миру, которые определяют музыку с его помощью более 20 миллионов раз в день.
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Стало известно, какие треки белорусы чаще всего искали с помощью приложения Shazam в первой половине 2019 года. Данные по запросу TUT.BY предоставила команда этого...
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