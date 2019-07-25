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Нацбанк вынес приговор: экономика Беларуси исчерпала источники роста

26.07.2019 17:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запланированный властями рост экономики в 2019 году на 4% невозможен, констатируют в Нацбанке.

Нацбанк вынес приговор: экономика Беларуси исчерпала источники роста
Национальный банк Беларуси (НББ) констатирует отсутствие источников достижения в 2019 году запланированного роста экономики на 4% и подчеркивает необходимость скорейшего принятия конкретных мер, которые позволят поддержать рост экономики в среднесрочной перспективе.

"Возникает вопрос об источниках достижения в текущем году прогнозного параметра по экономическому росту, а также по обеспечению его устойчивой динамики в долгосрочном периоде", - подчеркнул начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрий Мурин в докладе на расширенном заседании правления Нацбанка.

Доклад Мурина опубликован в пятницу на сайте НББ.

"Для достижения высоких темпов роста ВВП Республики Беларусь необходимо принятие комплекса конкретных мер структурного характера, направленных в первую очередь на повышение общей эффективности экономики, а также на обеспечение сбалансированности платежного баланса страны за счет повышения качественной составляющей конкурентоспособности отечественных товаров и улучшения инвестиционного климата", - считает Мурин.

В то же время, по его словам, "следует иметь в виду, что подобные меры носят среднесрочный характер и не могут дать мгновенного положительного эффекта". 

"Поэтому для формирования условий, которые обеспечат в среднесрочном периоде устойчивый экономический рост экономики Республики Беларусь, требуется их скорейшее принятие", - уверен представитель НББ.

Мурин напомнил, что по итогам первого полугодия 2019 г. прирост реального ВВП составил 0,9%. "При этом во внешней торговле товарами и услугами наблюдался опережающий рост импорта относительно экспорта, что обусловило снижение чистого экспорта товарами и услугами", - констатировал он.

В этих условиях экономический рост поддерживается за счет внутреннего спроса, обеспеченного положительной динамикой розничного товарооборота и инвестиций в основной капитал.


В опубликованном докладе замглавы НББ Дмитрия Калечица отмечается, что потенциал роста белорусской экономики в настоящее время ограничен в пределах 1-2%.

"Основная проблема связана со структурными ограничениями и технологическим отставанием нашей экономики, которая не в состоянии в текущих условиях генерировать рост темпом больше 1,0–2,0% без угрозы сбалансированности счета текущих операций платежного баланса, относительной устойчивости обменного курса и инфляции", - констатирует Калечиц.

Комментируя причины такой ситуации зампред НББ считает, что "ответ очевиден". "Экономика завершила свое восстановление после рецессии 2015–2017 годов. Выпуск достиг равновесного уровня. Соответственно, темпы роста фактического ВВП в настоящее время равны темпам роста равновесного выпуска, которые находятся, по оценкам, в диапазоне 1–2%", - сказал Калечиц.
 
 
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Запланированный властями рост экономики в 2019 году на 4% невозможен, констатируют в Нацбанке.
 
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