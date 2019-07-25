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"Медсестрой-трансвеститом" на встрече Статкевича в Пинске оказался российский блогер

26.07.2019 16:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В политический дайджест за 25 июля попала новость о странном перформансе в Пинске, где Николай Статкевич проводил встречу со своими сторонниками: переодетый в медсестру мужчина провоцировал участников встречи на грубость и пытался «лечить» их боярышником.
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Что же за трансвестит такой пришел на встречу? Это 30-летний российский блогер Евгений Юрьев. Он родом из Самары.

Статистика просмотров его видео на ютубе говорит о маргинальном их характере и малом интересе аудитории — по 100-200 просмотров. Иногда бывают и «успехи» — по 700-800 просмотров.

Юрьев периодически приезжает в Беларусь, подрабатывает здесь разнорабочим, о чем рассказывает на том же канале, жалуясь на низкую зарплату и высокие цены.

Его интерес к белорусской политической оппозиции объясняется просто. Оказывается, после резких оценок белорусских реалий Юрьеву в комментариях посоветовали возвращаться в Самару, если здесь ему не нравится. 

Тот же расценил такие советы как «русофобию», увязал их с «воздействием на умы» со стороны оппозиции и создал виртуальное альтер-эго в виде «врача-психиатра»: Юрьев включает камеру, надевает женский парик, берет в руку бумажный шприц в форме фаллоса и начинает говорить сам с собой — сначала от имени «врача», потом от имени, например, блогера Петрухина.

Юрьев при этом утверждает, что сошел с ума кто-то другой, а не он сам.


После таких видео даже люди, не разделяющие взглядов белорусской оппозиции, пишут россиянину негативные комментарии, полагая, что такие ролики разжигают межнациональную вражду.
 
Теги: Новости
 
 
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В политический дайджест за 25 июля попала новость о странном перформансе в Пинске, где Николай Статкевич проводил встречу со своими сторонниками: переодетый в...
 
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