«Дорого? В лесу бесплатные!». Грибов много, но цены не падают. В чем причина?

Источник материала: Tut.by

Погода влажная, в белорусских лесах высыпали грибы. Их много и на рынках, продают в переходах и вдоль трасс. Однако цены нельзя назвать низкими. FINANCE.TUT.BY узнал, сколько сейчас стоят грибы и почему продавцы ставят на них такие цены.





Грибники говорят, что грибов сейчас много. Некоторые за пару часов в лесу умудряются собрать с сотню подосиновиков, подберезовиков, боровиков. Опята и лисички тоже носят ведрами. Одни собирают для себя, другие — сдают заготовителям, третьи — на продажу. Кстати последние за свой товара хотят немало. К примеру, на минском Комаровском рынке за поллитровое ведерко боровиков хотят 5 рублей. Грибы внешне не очень хорошие, сгодятся только на сушку. За такое же ведерко подосиновиков просят 10 рублей. Литр лисичек стоит 5 рублей, а килограмм, если брать на вес, 10−13 рублей, это при том, что лисичек на прилавках очень много. Пятилитровое ведро опят стоит 10 рублей, а десятилитровое — 20.

На мини-рынках в столичных районах цены примерно такие же, а иногда и выше. К примеру, в Серебрянке мужчина продавал небольшую кучку подосиновиков — штук 7- 8, за 7 рублей.





В переходе цены не отличаются — литр лисичек 5 рублей, а 5 литров опят — 10. На рынке хоть проверенные.

Почему же грибы такие дорогие, если их много?

— Дорого? В лесу вообще бесплатно! — с возмущением в голосе ответил продавец на одном из районных рынков. — Во-первых, грибы есть далеко не везде, нужно знать места. Во-вторых, я же потратился на топливо, чтоб съездить за ними, время, чтоб найти и собрать, заплатил за проверку на радиацию и место на рынке. В-третьих, я же не любые грибы продаю, а самые лучшие из тех, что нашел.

Продавец грибов за соседним прилавком подтвердил — грибы есть не везде.

— Да и меньше их стало. Пару дней назад много было, там где я собираю. А сейчас выбрали, да и больших много. Они сопливые, на продажу не годятся, — пояснил мужчина. — Ну, и раз люди покупают, значит цена нормальная. Не было бы спроса, снизили бы. Кстати, два дня назад цены были ниже.





Покупают люди и весовые лисички, цену на которые вообще сложно объяснить. Мы посмотрели в интернете, почем их принимают заготовители, от которых потом эти грибы и попадают на рынок. За килограмм дают от 2,5 до 5 рублей. 4−5 рублей за мелкие, до 3 сантиметров.

— Возможно, у населения лисички по такой цене и покупают. Но мы закупали оптом по 7,5 рублей, — сказала одна из продавцов на рынке, которая продает лисички на вес по 10 рублей. — В магазине кстати полкило грибов не первой свежести продают по 6,9 рубля и ничего, люди берут.





К слову, грибы можно купить и в интернете на барахолках, дешевле, чем на рынках. Опята там продают по цене от 10 до 20 рублей за большое ведро, а лисички — от 3 рублей за литр.