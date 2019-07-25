Наконец-то! Власти нашли деньги, чтобы перевести законы на беларуский язык

Источник материала: KYKY

Власти, наконец, выделили деньги, которые пойдут на перевод законов на беларуский. До конца 2019 года Избирательный кодекс, а также Кодекс о браке и семье получат трактовку на втором языке. Об этом сообщает «Наша Нива».

Решение приняли на заседании экспертов. В нем участвовали сотрудники Академии наук, Палаты представителей, Министерства культуры и Министерства юстиции и другие. К обсуждению пригласили Олега Трусова, который исполняет обязанности ректора Университета имени Нила Гилевича. Со слов Трусова, совет собрался неожиданно. Работу планировали начать в сентябре, но совещание прошло уже в июле.

Перевод доверили экспертам Института языкознания Академии наук. О выделенных суммах информацию не разглашают. Говорят лишь, что никого не обидят.

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