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Нацбанк Беларуси заявляет о необходимости усиления его независимости и расширения мандата

26.07.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Национальный банк Беларуси заявляет о необходимости усиления его институциональной и операционной независимости для перехода на режим таргетирования инфляция и настаивает на расширении своего мандата для обеспечения финансовой стабильности в стране.

"Первая задача - достигнуть определенного консенсуса в понимании того, что низкая инфляция - приоритет государственной политики и необходимое условие для устойчивого экономического роста", - заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на расширенном заседании правления НББ, говоря о предпосылках перехода к таргетированию инфляции (ТИ) как режиму денежно-кредитной политики.

Доклад Калечица опубликован в пятницу на сайте НББ.

Он пояснил, что для подтверждения цели по инфляции как приоритетной задачи необходимо изменение законодательства. В частности, требуется корректировка Банковского кодекса, в котором должно быть закреплено, что приоритетной целью НББ является обеспечение ценовой стабильности.

При этом целью должно стать формирование целевого показателя ценовой стабильности ежегодно на трехлетний период в виде допустимых границ его изменений. В настоящее время прогноз по инфляции устанавливается ежегодно.

В обновленном Банковском кодексе также необходимо "закрепление институциональной и операционной независимости Национального банка и повышение ответственности правления Национального банка за невыполнение установленного показателя по инфляции", - отметил Калечиц.

Для практического перехода к ТИ Нацбанку требуется "восстановить работу процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и усовершенствовать систему рефинансирования", - констатировал замглавы НББ. С этой целью "проводится последовательная работа по уменьшению объемов директивного кредитования, снижению уровня валютизации экономики", - отметил Калечиц.

Замглавы НББ также подчеркнул законодательные пробелы, которые препятствуют дальнейшему развитию деятельности по обеспечению финансовой стабильности. "Так, согласно действующему законодательству ни один государственный орган не обладает требуемыми полномочиями по обеспечению финансовой стабильности", - констатировал Калечиц.

По его мнению, имеющиеся у НББ полномочия ограничены. "Этого недостаточно, и это негативно сказывается на возможностях комплексно и эффективно противодействовать системным рискам. На фоне правовой неурегулированности внедрение инструментария по ограничению системных рисков замедляется. Такая утрата оперативности снижает ожидаемый эффект от принимаемых мер", - сказал зампред НББ.

Также он подчеркнул необходимость наличия согласованной с другими госорганами позиции. "Необходимо подчеркнуть, что без единой согласованной позиции риски разбалансировки в работе финансовых институтов в современных условиях существенно возрастают. Именно поэтому Национальный банк стремится к открытому сотрудничеству со всеми профильными министерствами и ведомствами для обеспечения финансовой стабильности", - отметил он.

"Опыт Республики Беларусь подтверждает, что финансовая нестабильность несет в себе значительные издержки для общества. Для повышения эффективности поддержания устойчивости финансовой системы предлагается закрепить мандат по обеспечению финансовой стабильности за Национальным банком совместно с Советом Министров Республики Беларусь", - резюмировал Калечиц.

Между тем, по его словам, "отдельные ученые в Беларуси скептически смотрят на расширение мандата центрального банка за счет включения в список его приоритетов цели по обеспечению финансовой стабильности". "Но этот скепсис возникает из-за некоторого недопонимания сути и природы финансовой стабильности как экономического явления. Призываем академическое сообщество к конструктивному диалогу", - заявил замглавы НББ.

 
 
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Национальный банк Беларуси заявляет о необходимости усиления его институциональной и операционной независимости для перехода на режим таргетирования инфляция...
 
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