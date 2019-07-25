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«Вам же еще детей рожать!». Девушки-паркурщицы - о синяках, тренировках и реакции прохожих

26.07.2019 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22-летние Каролина Арутюнян и Виктория Михайлова — единственные девушки-паркурщицы в Минске. Их не пугают сломанные ногти и синяки на теле. Намного хуже — жизнь без адреналина, говорят минчанки.

«Парни из тусовки поддерживают нас и даже в шутку не позволяют никакого сексизма»


Каролина — слева, Виктория — справа.

Каролина и Виктория познакомились в БГУФК, куда пришли учиться на тренеров по спортивной гимнастике и акробатике.

— Мы с детства занимались спортом, но в паркур попали случайно. Пять лет назад увидели в универе ребят, которые прыгали на улице сальто. Очень впечатлились. Смотрели на них и не могли понять, как это возможно исполнять на свежем воздухе. Хотя к тому моменту я уже была мастером спорта, а Вика — кандидатом, — вспоминает Каролина.

Студентки решили сходить на тренировку в экстрим-парк на Столетова. Сначала наблюдали за другими трейсерами (спортсмены, занимающиеся паркуром. — Прим. TUT.BY) и постепенно вливались в тусовку. Позже начали помогать с организацией соревнований по паркуру, а потом решились и сами потренироваться.


— К тому моменту наши парни тоже занимались паркуром. Можно сказать, мы пошли за ними и втянулись. Кстати, это популярный случай, когда парни приводят своих девушек на площадку и пытаются научить элементарным вещам. Например, как прыгать в длину. Это классно, но немногие девушки продолжают развиваться и остаются в теме.

На вопрос, что из себя представляют тренировки по паркуру, девчонки отвечают:

— Опытные ребята выполняют роль тренеров. На начальном этапе они обучают новичков базовым элементам: простейшим способам взобраться на стенку, сделать толчок, перелезть через препятствие. И страхуют, конечно, тоже.


Мы не чувствуем к себе предвзятого отношения только из-за того, что мы девушки. Ребята нас очень поддерживают. Даже в шутку не позволяют себе никакого сексизма. Наоборот, говорят: «Молодцы, у вас все получится, вы сможете!». Бывает, мы не верим в себя, а парни всегда верят.

— Вам самим не страшно парить над землей?

— Еще как страшно! Я боюсь высоты и иногда задумываюсь: что я вообще здесь делаю? — смеется Вика. — Но перебарываю страх, иду и делаю элемент. Паркур — это уже наша жизнь, философия, а не просто спорт.

«Иногда прохожие кричат в спину: „Вам же еще детей рожать!“»


Сегодня трейсеров можно увидеть не только на оборудованных площадках, но и в самых неожиданных местах в городском пространстве.

— Мы списываемся в чате и решаем с ребятами, где будем тренить. Поодиночке мало кто занимается: вместе все же интересней. Нам достаточно бортика, лестницы или камня, чтобы заработала фантазия. Обычный человек видит бордюр и просто переступает его. А трейсеры воспринимают даже самый простой бордюр как препятствие, которое нужно преодолеть, и желательно каким-то необычным способом. Включаем в наушниках что-нибудь драйвовое, американский рэпчик, например, — и погнали, — смеются спортсменки. — Наши тренировки не ограничены по времени. Если день выходной, можем с утра до вечера менять локации, прыгать и не заметить, как пролетело время.

Вика Михайлова отмечает, что прохожие не всегда мило реагируют на занятия уличным спортом.


— Иногда люди могут крикнуть в спину: «Девушки, вам же еще детей рожать!». Или прогоняют со дворов со словами: «Это мой дом, чё вы тут прыгаете?». Однажды вообще поразили: «Уходите отсюда. Если мой сын сейчас выйдет из подъезда, а ты тут убьешься…».

— Это задевает, осадок остается на весь день, — подтверждает Каролина. — Бывает, прихожу домой и начинаю загоняться. Могу даже расплакаться. Но, к счастью, есть и те, кто восхищается нами, достают телефоны и начинают снимать.


По мнению паркурщиц, этот спорт круто помогает в повседневной жизни.

— Ты учишься не терять концентрацию и координацию, чувствовать свое тело. Например, если где-то споткнешься или поскользнешься, то сумеешь сгруппироваться и избежать травмы. Да и в психологическом плане это отличная перезарядка. Человеку ведь хочется периодически встряхнуться и выплеснуть эмоции.

— Плюс тренировки на спотах получаются очень энергозатратными, так что в еде можем себя не сдерживать, — улыбается Вика. — Я, например, только что пообедала блинчиками со сгущенкой. А чего переживать о калориях, если знаешь, что на тренировке сожжешь все лишнее.

«С нами тренируется повар, фотограф и даже электрик»


Девушки рассказывают, что людей, активно занимающихся паркуром, в Беларуси не больше сотни. Тусовка малочисленная, и все друг друга знают.

— В основном с нами тренируются ребята лет 20−30. Но есть и 16-летние, которых мы называем малышами. Вообще, паркур объединяет людей самых разных профессий и увлечений. У нас есть повар, фотограф, колорист, а один из крутейших трейсеров в стране вообще работает электриком.

Вика с Каролиной — тренеры по гимнастике. Девушки уверяют: от спорта не устают и почти все свободное время после работы посвящают тренировкам.


— Помимо паркура, я еще занимаюсь кикбоксингом, даже являюсь членом национальной сборной страны, — говорит Виктория. — Вот готовлюсь скоро выступать на чемпионате мира.

— А я поддерживаю форму в тренажерке. В паркуре физическая подготовка очень важна, потому что сильным должно быть все: от рук и ног до спины.

«Мама до сих пор звонит после каждой тренировки узнать, все ли хорошо»

Девушки не скрывают: за экстрим и крутые ощущения иногда приходится платить травмами.

— Больше всего страдают колени, голеностоп и поясница — все-таки много ударных нагрузок. Плюс на ногах частенько появляются синяки, если не беречь себя и не осторожничать. Родители, конечно, до сих пор переживают, — признается Каролина. — Мама поначалу спрашивала: «Ну какой паркур, дочка?». По сей день после каждой тренировки звонит и интересуется, все ли хорошо.


Этой весной 22-летние спортсменки впервые поучаствовали в соревнованиях по паркуру. В женской категории было всего три участницы — Каролина, Вика и девушка из Новополоцка. Паркурщицы соревновались в двух номинациях — фристайл (авторская связка элементов) и speedrun (прохождение трассы на скорость). Каролина оказалась лучшей в speedrun, а Вике не было равных во фристайле.

— Мы очень кайфанули, хоть и волновались жутко. Все-таки в Беларуси девушки никогда раньше не участвовали в соревнованиях по паркуру. Этот вид спорта набирает популярность во всем мире, но у нас в стране такой тенденции почему-то не заметно. Хотя со временем паркур может даже войти в программу Олимпийских игр.

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Теги: Минск
 
 
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