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В Ганцевичском районе девушка наехала на палатку и насмерть задавила сожителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ганцевичском районе автомобиль наехал на туриста в палатке.
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Мужчина скончался на месте происшествия. Проведенным освидетельствованием установлено, что в выдыхаемом девушкой воздухе содержится 0,6 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Подозреваемая задержана.
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Новости Беларуси. В Ганцевичском районе автомобиль наехал на туриста в палатке.
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