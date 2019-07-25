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В Ганцевичском районе девушка наехала на палатку и насмерть задавила сожителя

26.07.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Ганцевичском районе автомобиль наехал на туриста в палатке.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июля около водохранилища «Локтыши». 21-летняя девушка села на место водителя в Opel, повернула ключ в замке зажигания. У автомобиля была включена передача, он начал двигаться вперед и совершил наезд на палатку. В ней спал 30-летний сожитель девушки.  

В Ганцевичском районе девушка наехала на палатку и насмерть задавила сожителя
Фото: УВД Брестского облисполкома  

Мужчина скончался на месте происшествия. Проведенным освидетельствованием установлено, что в выдыхаемом девушкой воздухе содержится 0,6 промилле алкоголя.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».  

Подозреваемая задержана.  

В июле в Березовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Ганцевичском районе автомобиль наехал на туриста в палатке.  
 
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