В Жлобинском районе отчим оставил сына в машине и ушел за грибами

Источник материала: Аргументы и факты

Мать мальчика ушла на работу, а отчим с кумой и ребенком поехали в лес за грибами. Пасынок отказался идти на тихую охоту, а потому его оставили в машине с телефоном.

Когда мужчина увидел, что ребенок пропал, он позвонил в милицию. На место происшествия выехало 4 милицейских наряда. Об инциденте сообщили в МЧС и местному инспектору, который поднял на ноги лесников.

В какой-то момент милицейская "Приора" свернула на проселочную дорогу. Навстречу двигалась иномарка. Она остановилась, из машины выскочил водитель. Мужчина рассказал, что везет мальчика.

Как оказалось, водитель увидел ребенка на дороге, остановился, спросил, что тот делает один в лесу. Мальчик ответил, что потерялся. Тогда мужчина предложил свою помощь.