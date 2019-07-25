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Белорусские гастарбайтеры увеличили переводы денег на родину. Сколько денег они присылают

26.07.2019 17:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором квартале года белорусы получили из-за границы переводы на сумму 75,9 млн долларов. Это следует из данных Нацбанка. По сравнению с первым кварталом объем переводов вырос на 1 млн долларов, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года — сократился на 7 млн.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В своей статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные посредством международных систем денежных переводов Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.

Объем денежных переводов из Беларуси в другие страны во втором квартале составил 44 млн долларов. Это на 4 млн долларов больше, чем в первом квартале, и на 1 млн долларов меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Как сообщает Нацбанк, средняя сумма одного перевода из Беларуси составила 366,46 доллара (в первом квартале — 343,77 доллара). Сумма перевода в Беларусь равнялась 255,98 доллара (в первом квартале — 272,12 доллара).

В последнее время многие белорусы уезжают работать за границу. Например, в Чехии востребованы белорусские врачи.

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Нацбанк рассказал о денежных переводах белорусов во втором квартале.
 
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