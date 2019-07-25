|
Белорусские гастарбайтеры увеличили переводы денег на родину. Сколько денег они присылают
Источник материала: Tut.by
Во втором квартале года белорусы получили из-за границы переводы на сумму 75,9 млн долларов. Это следует из
Объем денежных переводов из Беларуси в другие страны во втором квартале составил 44 млн долларов. Это на 4 млн долларов больше, чем в первом квартале, и на 1 млн долларов меньше, чем во втором квартале прошлого года.
Как сообщает Нацбанк, средняя сумма одного перевода из Беларуси составила 366,46 доллара (в первом квартале — 343,77 доллара). Сумма перевода в Беларусь равнялась 255,98 доллара (в первом квартале — 272,12 доллара).
В последнее время многие белорусы уезжают работать за границу. Например, в Чехии
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк рассказал о денежных переводах белорусов во втором квартале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)