Праздник у пожарных, «Радзiва Прудок» и латино. Куда пойти в выходные в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гомеле, наконец, обещают хорошую погоду . А значит, можно смело выходить в город, тем более что есть куда и зачем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Спектакль «Радзiва Прудок»

Национальный академический театр имени Янки Купалы привез в Гомель спектакль Романа Подоляко «Радзіва «Прудок», созданный по мотивам одноименной книги Андрея Горвата. В формате художественных facebook-дневников автор рассказывает о своем переезде из Минска в дом своего деда в деревне Прудок, о возвращении к корням и родной земле.

Где: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Когда: 26 июля, в 16.00 и 19.00

Почем: 12 -15 рублей





День пожарной службы

Гомельские пожарные-спасатели приглашают всех горожан отпраздновать вместе с ними День пожарной службы. В программе праздника — выставка аварийно-спасательной техники, концерт, интерактивные зоны. Самых активных участников конкурсов ждут призы и сувениры.

Где: площадка у Ледового дворца

Когда: 27 июля в 11.00

Почем: бесплатно





Латиноамериканский open air

В эти выходные гомельчан снова будут учить латиноамериканским танцам. Очередной open air под открытым небом устраивает студия социальных танцев Cayo Largo.

Где: набережная в парке (возле «Лодочника»)

Когда: 27 июля в 19.00

Почем: бесплатно