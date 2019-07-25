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Праздник у пожарных, «Радзiва Прудок» и латино. Куда пойти в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гомеле, наконец, обещают
Спектакль «Радзiва Прудок»
Национальный академический театр имени Янки Купалы привез в Гомель спектакль Романа Подоляко «Радзіва «Прудок», созданный по мотивам одноименной книги Андрея Горвата. В формате художественных facebook-дневников автор рассказывает о своем переезде из Минска в дом своего деда в деревне Прудок, о возвращении к корням и родной земле.
Где: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1
Когда: 26 июля, в 16.00 и 19.00
Почем: 12 -15 рублей
День пожарной службы
Гомельские пожарные-спасатели приглашают всех горожан отпраздновать вместе с ними День пожарной службы. В программе праздника — выставка аварийно-спасательной техники, концерт, интерактивные зоны. Самых активных участников конкурсов ждут призы и сувениры.
Где: площадка у Ледового дворца
Когда: 27 июля в 11.00
Почем: бесплатно
Латиноамериканский open air
В эти выходные гомельчан снова будут учить латиноамериканским танцам. Очередной open air под открытым небом устраивает студия социальных танцев Cayo Largo.
Где: набережная в парке (возле «Лодочника»)
Когда: 27 июля в 19.00
Почем: бесплатно
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В эти выходные в Гомеле, наконец, обещают хорошую погоду. А значит, можно смело выходить в город, тем более что есть куда и зачем.
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