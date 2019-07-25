Лукашенко оценил свой рейтинг в России в более чем 60 процентов

Источник материала: Ежедневник





Александр Лукашенко 26 июля на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил, что его рейтинг в России выше 60%.

«Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%», — сказал президент.

По словам Лукашенко, он не понимает, почему нужно смотреть косо на страну, которая в трудную минуту подставляет плечо.

«Но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китайской Народной Республики, с которой у нас хорошие отношения и общие интересы, своими принципиальными интересами. Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику», —добавил президент.

К слову, в ходе проведенного на прошлой неделе в России опроса фонда "Общественное мнение", 51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% - безразлично, 5% - плохо, еще 5% затруднились ответить. При этом 3% опрошенных заявили социологам, что не знают, кто такой Лукашенко.