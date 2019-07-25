ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк настаивает на принятии мер, направленных на ускорение роста экономики

26.07.2019 17:14 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк настаивает на принятии мер, направленных на ускорение роста экономики

Возникает вопрос об источниках достижения в текущем году прогнозного параметра по экономическому росту, а также по обеспечению его устойчивой динамики в долгосрочном периоде.

В документе указывается, что по итогам первого полугодия 2019 года прирост реального ВВП составил 0,9%. Внутренний спрос поддерживался достаточно стабильной динамикой розничного товарооборота, а также инвестиций в основной капитал.

Прирост розничного товарооборота за первое полугодие 2019 года составил 5,5% к соответствующему периоду предыдущего года, а инвестиций в основной капитал – 4,9%. Реальные располагаемые доходы населения за январь – май выросли на 7,2%.

При этом во внешней торговле товарами и услугами наблюдался опережающий рост импорта относительно экспорта, что обусловило снижение чистого экспорта товарами и услугами. В связи с этим возникает вопрос об источниках достижения в текущем году прогнозного параметра по экономическому росту, а также по обеспечению его устойчивой динамики в долгосрочном периоде.

Мурин в своем докладе подчеркнул, что для достижения высоких темпов роста ВВП Беларуси необходимо принятие комплекса конкретных мер структурного характера. Прежде всего они должны быть направлены на повышение общей эффективности экономики, а также на обеспечение сбалансированности платежного баланса страны за счет повышения качественной составляющей конкурентоспособности отечественных товаров и улучшения инвестиционного климата.

«В то же время следует иметь в виду, что подобные меры носят среднесрочный характер и не могут дать мгновенного положительного эффекта. Поэтому для формирования условий, которые обеспечат в среднесрочном периоде устойчивый экономический рост экономики Республики Беларусь, требуется их скорейшее принятие», – уверен представитель НББ.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возникает вопрос об источниках достижения в текущем году прогнозного параметра по экономическому росту, а также по обеспечению его устойчивой динамики в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика