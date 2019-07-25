Нацбанк настаивает на принятии мер, направленных на ускорение роста экономики

Источник материала: Ежедневник





Возникает вопрос об источниках достижения в текущем году прогнозного параметра по экономическому росту, а также по обеспечению его устойчивой динамики в долгосрочном периоде.

В документе указывается, что по итогам первого полугодия 2019 года прирост реального ВВП составил 0,9%. Внутренний спрос поддерживался достаточно стабильной динамикой розничного товарооборота, а также инвестиций в основной капитал.

Прирост розничного товарооборота за первое полугодие 2019 года составил 5,5% к соответствующему периоду предыдущего года, а инвестиций в основной капитал – 4,9%. Реальные располагаемые доходы населения за январь – май выросли на 7,2%.

При этом во внешней торговле товарами и услугами наблюдался опережающий рост импорта относительно экспорта, что обусловило снижение чистого экспорта товарами и услугами. В связи с этим возникает вопрос об источниках достижения в текущем году прогнозного параметра по экономическому росту, а также по обеспечению его устойчивой динамики в долгосрочном периоде.

Мурин в своем докладе подчеркнул, что для достижения высоких темпов роста ВВП Беларуси необходимо принятие комплекса конкретных мер структурного характера. Прежде всего они должны быть направлены на повышение общей эффективности экономики, а также на обеспечение сбалансированности платежного баланса страны за счет повышения качественной составляющей конкурентоспособности отечественных товаров и улучшения инвестиционного климата.

«В то же время следует иметь в виду, что подобные меры носят среднесрочный характер и не могут дать мгновенного положительного эффекта. Поэтому для формирования условий, которые обеспечат в среднесрочном периоде устойчивый экономический рост экономики Республики Беларусь, требуется их скорейшее принятие», – уверен представитель НББ.