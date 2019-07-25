На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»

Источник материала: Вороновская газета





Свое мастерство в личном и командном первенстве продемонстрировали 25 работников из 12 лесничеств Лидского лесхоза, в том числе представители из Вороновского, Жирмунского, Беняконского и Радунского, а также гости из Щучинского и Островецкого лесничеств.











Конкурсные испытания были нелегкими: замена цепи бензопилы, раскрижировка, точная раскрижировка, обрезка сучьев, валка леса. Старались все. Успешно справились с заданиями отец и сын Сомовы из Беняконь. Владимир Георгиевич первенствовал в дисциплине по замене цепи. Андрей Владимирович был лучшим в обрезке сучьев, а также занял первое место в личном зачете по всем дисциплинам. Хорошо подготовился к конкурсу и занял второе место в личном зачете Павел Ненартович из Жирмунского лесничества. Его коллега Андрей Юзвик был мастеровитее всех в точной раскрижировке.















































































По итогам всего конкурса первое место и переходящий кубок у Беняконского лесничества. Кстати, первенство в таком состязании коллектив лесничества удерживает уже третий год подряд. На втором командном месте — Жирмунское лесничество, на третьем — Первомайское.







































Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.