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На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»

26.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»

Свое мастерство в личном и командном первенстве продемонстрировали 25 работников из 12 лесничеств Лидского лесхоза, в том числе представители из Вороновского, Жирмунского, Беняконского и Радунского, а также гости из Щучинского и Островецкого лесничеств.


На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»

Конкурсные испытания были нелегкими: замена цепи бензопилы, раскрижировка, точная раскрижировка, обрезка сучьев, валка леса. Старались все. Успешно справились с заданиями отец и сын Сомовы из Беняконь. Владимир Георгиевич первенствовал в дисциплине по замене цепи. Андрей Владимирович был лучшим в обрезке сучьев, а также занял первое место в личном зачете по всем дисциплинам. Хорошо подготовился к конкурсу и занял второе место в личном зачете Павел Ненартович из Жирмунского лесничества. Его коллега Андрей Юзвик был мастеровитее всех  в точной раскрижировке.


На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»

По итогам всего конкурса первое место и переходящий кубок у Беняконского лесничества. Кстати, первенство в таком состязании коллектив лесничества удерживает уже третий год подряд.  На втором командном месте — Жирмунское лесничество, на третьем — Первомайское.


На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»
На базе Беняконского лесничества Вороновского района 26 июля прошел конкурс «Лесоруб-2019»

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 44
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Свое мастерство в личном и командном первенстве продемонстрировали 25 работников из 12 лесничеств Лидского лесхоза, в том числе представители из Вороновского,...
 
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