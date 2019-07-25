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Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек

26.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек

Иван и Казимир Вилькели из КСУП «Больтишки» вместе работают уже третий сезон и не придают особого значения тому, кто из них старший комбайнер, а кто просто помощник. Главное для их слаженного тандема — убрать оперативно и без потерь выросший урожай. В шесть, а то и в пять часов утра они уже около своего комбайна «Палессе»-GS 1218. Почистят, что-то отрегулируют — и в поле, на золотую ниву.

Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
— Уважаемые Иван Иванович и Казимир Иванович, — обратился к виновникам торжества председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Олизарович, — вы первыми в хозяйстве и в районе,  вторыми в области на комбайне класса КЗС намолотили  1 000 тонн зерна. Желаю вам здоровья, легкой уборки, чтобы на работу шли с удовольствием, а домой возвращались целыми и невредимыми к своим родным и близким. Вручаю вам заслуженные дипломы и денежные премии, спасибо за плодотворный труд!


Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек

Поздравил экипаж с первой тысячей и вручил дипломы управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и РК профсоюза работников АПК председатель райисполкома Николай Розум. Материальные вознаграждения трудолюбивые братья получили из рук директора сельхозпредприятия Анджея Вилькевича, а профсоюзную символику вручил комбайнерам председатель районной организации профсоюза работников АПК Олег Тарасов.


Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек

— Две тысячи тонн братья Вилькели на наших полях уже не намолотят, так как уборочную кампанию мы завершаем,— рассказал директор сельхозпредприятия Анджей Феликсович. — Но есть возможность достичь такого результата на полях в хозяйствах «Мисевичи» и «Гирки». Надо помочь соседям. Не забудем мы и о своих сельчанах, часть комбайнов отправится убирать урожай на приусадебных участках. В целом уборка зерновых у нас прошла организованно, вложились в две недели. Техника была хорошо отремонтирована, хватало и топлива. Урожайность выше прошлогодней. Например, озимая гибридная рожь дала больше 50 центнеров с гектара. На 95% выполнен госзаказ по сдаче зерна.


Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек
Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек

— Очень рада и горжусь, что наши труженики на передовых позициях в районе и области, —поделилась впечатлениями председатель первичной профсоюзной организации сельхозпредприятия Ядвига Пальш. — Считаю, что успешной работе способствовало и хорошо организованное питание всех участников уборки, а их в общей сложности около 90 человек. При этом, как заложено в коллективном договоре, питание бесплатное. Кормим работников, занятых на полевых работах, с марта по ноябрь. Спасибо поварам нашей столовой, что готовят самые разнообразные и вкусные блюда, труженики очень довольны.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.


Братья Вилькели — комбайнеры-тысячники из Больтишек

Видеосюжет о тружениках КСУП «Больтишки» смотрите в воскресенье, 28 июля, в 19.30 на канале СТВ в программе «Итоги недели».

 
 
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Иван и Казимир Вилькели из КСУП «Больтишки» вместе работают уже третий сезон и не придают особого значения тому, кто из них старший комбайнер, а кто просто...
 
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