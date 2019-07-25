Источник материала: Soligorsk News



«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС.

18 июля в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Солигорского горрайотдела по ЧС совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции Солигорского района и представителями ООО «Белавтоспецгрупп-М» официальный дилер Geely Солигорск провели познавательное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

Началась встреча с выступления работника ГАИ, который рассказал детям о необходимости ношения фликера в тёмное время суток, а также о соблюдении правил дорожного движения в целом. Продолжила мероприятие инспектор группы пропаганды и обучения Захарова Софья:



— Теоретически мы с вами «размялись», теперь пора немного и подвигаться.



















Конкурсы: «Викторина безопасности», «Собери слово», «Вызови службу спасения правильно» и «Кто прибудет на пожар первым?» весьма порадовали ребят.



— А что дальше? – увлечённо спрашивали дети.



— А дальше мы все вместе отправляемся на улицу и наслаждаемся интересными шоу.























Получив незабываемые эмоции от водной программы МЧС, детям приготовили ещё один сюрприз.



— Ребята, а теперь у вас есть возможность почувствовать себя и спасателем, и сотрудником ГАИ, и даже провести «тест-драйв» машины Джили!











Радостные таким новостям, ребята старались максимально насладиться данной возможностью. А вот на долгую память отдыхающим детям были вручены флажки, журналы и брошюры.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.