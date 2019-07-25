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«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.

26.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


19 июля 2019 13:09 975

«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС.

18 июля в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Солигорского горрайотдела по ЧС совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции Солигорского района и представителями ООО «Белавтоспецгрупп-М» официальный дилер Geely Солигорск провели познавательное мероприятие в детском оздоровительном лагере «Дубрава» ОАО «Беларуськалий».

«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.

Началась встреча с выступления работника ГАИ, который рассказал детям о необходимости ношения фликера в тёмное время суток, а также о соблюдении правил дорожного движения в целом. Продолжила мероприятие инспектор группы пропаганды и обучения Захарова Софья:

— Теоретически мы с вами «размялись», теперь пора немного и подвигаться.

«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.

Конкурсы: «Викторина безопасности», «Собери слово», «Вызови службу спасения правильно» и «Кто прибудет на пожар первым?» весьма порадовали ребят.

— А что дальше? – увлечённо спрашивали дети.

— А дальше мы все вместе отправляемся на улицу и наслаждаемся интересными шоу.

«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.

Получив незабываемые эмоции от водной программы МЧС, детям приготовили ещё один сюрприз.

— Ребята, а теперь у вас есть возможность почувствовать себя и спасателем, и сотрудником ГАИ, и даже провести «тест-драйв» машины Джили!

«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.
«Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава» Солигорского района. ФОТОФАКТ.

Радостные таким новостям, ребята старались максимально насладиться данной возможностью. А вот на долгую память отдыхающим детям были вручены флажки, журналы и брошюры.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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19 июля 2019 13:09 975 «Каникулы без дыма и огня!» прошли в ДОЛ «Дубрава»...
 
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