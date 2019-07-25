В Могилёвской области пройдёт изучение мнения населения по вопросу удовлетворённости качества оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

«Могилёвским облисполкомом 30 июля 2019 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворённости качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы).

О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона 8 (0222) 23-02-55.