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В Могилёвской области пройдёт изучение мнения населения по вопросу удовлетворённости качества оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети
26.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
«Могилёвским облисполкомом 30 июля 2019 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворённости качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы).
О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона 8 (0222) 23-02-55.
С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на горячую линию по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на
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В Могилёвской области пройдёт изучение мнения населения по вопросу удовлетворённости качества оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети
«Могилёвским облисполкомом 30 июля 2019 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворённости качеством оказания услуг учреждениями...
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